Μέξικο: Νέος ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ

Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών σημειώθηκε στην πολιτεία Μιτσοακάν του Μεξικού σήμερα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 20 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, σε απόσταση 51 χιλιομέτρων από την πόλη Κοαλκομάν, διευκρίνισε το EMSC.

