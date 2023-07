Μεξικό: Δήμαρχος παντρεύτηκε κροκόδειλο σε ειδική τελετή

Ένας Μεξικανός δήμαρχος παντρεύτηκε έναν κροκόδειλο στο πλαίσιο ενός πανάρχαιου τελετουργικού που συμβολίζει την ένωση των ανθρώπων με το θείο.

Το τελετουργικό του γάμου με τον κροκόδειλο θεωρείται ότι χρονολογείται αιώνες πριν από την προ-αποικιακή εποχή και ο Βίκτορ Ούγκο Σόουζα, δήμαρχος του San Pedro Huamelula, το τήρησε κατά γράμμα, σύμφωνα με το Reuters.

«Πρόκειται για την ένωση δύο πολιτισμών. Η ένωση των Huaves και των Chontales. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός προβλήματος μεταξύ αυτών των δύο πολιτισμών. Αυτό αντιπροσωπεύει την ένωση μεταξύ της πριγκίπισσας - του κροκόδειλου - και ενός υπηρέτη». Ο κροκόδειλος πιστεύεται ότι είναι μια θεότητα που αντιπροσωπεύει τη μητέρα γη. Ο ιδιότυπος αυτός γάμος λειτουργεί ως προσευχή για την γενναιοδωρία της φύσης.

«Για εμάς ο κροκόδειλος είναι σημαντικός γιατί είναι η βασίλισσα, η πριγκίπισσα που έρχεται να μας φέρει νερό, καλή σοδειά, βροχές, ώστε ο Θεός ο Παντοδύναμος Πατέρας να μας στέλνει τροφή, ψάρια, καλαμπόκι, όλη τη σοδειά» ανέφερε.

The mayor of Mexico’s San Pedro Huamelula married a crocodile as part of a ritual to usher in a good harvest pic.twitter.com/JYByIWYbRb