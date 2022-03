Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, και πρώην πρόεδρος, επέκρινε τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Μπρούνο Λεμέρ για τις δηλώσεις του ότι η Δύση θα «διεξάγει ολοκληρωτικό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό πόλεμο» στη Ρωσία.

«Σήμερα, κάποιος Γάλλος υπουργός είπε ότι κήρυξαν οικονομικό πόλεμο στη Ρωσία. Προσέχετε τη γλώσσα σας κύριοι! Και μην ξεχνάτε ότι στην ανθρώπινη ιστορία, οι οικονομικοί πόλεμοι συχνά μετατράπηκαν σε πραγματικούς», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Twitter.

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones