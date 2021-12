Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι έστειλαν χριστουγεννιάτικες ευχές με μια κάρτα τής τετραμελούς οικογένειας.

Στη χριστουγεννιάτικη κάρτα που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, εμφανίζεται για πρώτη φορά η κόρη του ζευγαριού, Λίλιμπετ Νταϊάντα που γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου κι, ασφαλώς, ο δίχρονος Άρτσι Χάρισον.

Το στιγμιότυπο «συνέλαβε» ο φωτογράφος Αλέξι Λουμπομίρσκι αυτό το καλοκαίρι στο σπίτι του ζεύγους στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. Ο ίδιος είχε εξάλλου φωτογραφίζει το ζεύγος και στο γάμο του.

We're grateful to Archewell Foundation and Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex for their support of our efforts to welcome Afghan families to the US. This generous donation will help the transition of families into new communities. https://t.co/vBKyU92YoF pic.twitter.com/H0DqCvJuZd