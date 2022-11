Μακελειό σε γκέι κλαμπ στο Κολοράντο: Πελάτες «ήρωες» αφόπλισαν τον δράστη πριν σκοτώσει περισσότερους

«Ήρωες» χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι που αφόπλισαν τον δράστη της επίθεσης με πυροβολισμούς στο γκέι κλαμπ στο Κολοράντο, καθώς τον σταμάτησαν από το να σκοτώσει περισσότερα άτομα.

Ο απολογισμός του μακελειού κάνει λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 25 τραυματίες. Μεταξύ των τραυματιών είναι και άτομα που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δήμαρχος του Κολοράντο Σπρινγκς, Τζον Σάθερς, είπε στο CNN πως ένα - δύο άτομα, πελάτες του καταστήματος, κινήθηκαν ταχύτατα για να «σταματήσουν» τον δράστη.

Έκανε λόγο για «πολύ ηρωικά άτομα που ακινητοποίησαν αυτόν τον τύπο». Ειδικότερα, είπε ότι «πήραν το πιστόλι του (...) και το χρησιμοποίησαν για να τον ακινητοποιήσουν (...) δεν τον πυροβόλησαν, αλλά τον χτύπησαν με το όπλο».

«Όσο τραγικό κι εάν είναι αυτό το συμβάν, είναι ένα απαίσιο έγκλημα, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ, πολύ χειρότερο εάν δεν υπήρχαν αυτά τα ηρωικά άτομα».

Ο επικεφαλής του Αστυνομικού Τμήματος του Κολοράντο Σπρινγκ, Adrian Vasquez, αναφέρθηκε, επίσης στα άτομα που αφόπλισαν τον δράστη, επαινώντας κι αυτός την προσπάθειά τους. «Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ» είπε.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του 22χρονου Anderson Lee Aldrich, ο οποίος φαίνεται ότι είναι υπαίτιος του μακελειού. Το κίνητρο του δράστη δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του εγκλήματος μίσους.

Στο σημείο της επίθεσης οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τουλάχιστον δύο όπλα και όπως όλα δείχνουν ο δράστης ήταν μόνο ένας. Σύμφωνα με τους New York Times, ο ένοπλος φορούσε πανοπλία και πυροβολούσε με ένα μακρύκανο όπλο τύπου AR-15.

According to police reports, the Colorado Springs suspect was wearing body armor and was armed with an AR-15. He was tackled and subdued by someone inside the club - possibly a combat veteran. It’s the fucking guns. https://t.co/YMsm9ZszHI

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν επισημαίνοντας πως «πρέπει να εξαλείψουμε τις ανισότητες που συμβάλλουν στη βία κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας».

«Παρόλο που δεν είναι ακόμη σαφές το κίνητρο αυτής της επίθεσης, γνωρίζουμε ότι η κοινότητα έχει υποστεί φρικτή βία μίσους τα τελευταία χρόνια» δήλωσε ο Μπάιντεν. «Η ένοπλη βία συνεχίζει να έχει καταστροφικές και ιδιαίτερες επιπτώσεις στις [σ.σ. ΛΟΑΤΚΙ] κοινότητες σε όλο το έθνος μας και οι απειλές βίας αυξάνονται».

Jill and I are praying for the families of the five people killed in Colorado Springs, and for those injured in this senseless attack.



While no motive in this attack is yet clear, we know that gun violence has a particular impact on LGBTQI+ communities across our nation.