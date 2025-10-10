ΔΙΕΘΝΗ
Λωρίδα της Γάζας: Ξεκίνησε η επιστροφή των Παλαιστινίων στον βορρά - «Δεν έχει μείνει τίποτα»

Ένα συνεχές ρεύμα ανθρώπων, στην πλειονότητά τους πεζοί, πλημμύρισε σήμερα τον παραλιακό δρόμο στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, κατευθυνόμενο προς τον βορρά για να δει τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: EPA
Οι Παλαιστίνιοι αρχίζουν να επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Χιλιάδες κόσμου από το πρωί πήρε τον δρόμο της επιστροφής, μετά τον αναγκαστικό εκτοπισμό τους λόγω των αιματηρών συγκρούσεων.

Ο στρατός έχει αποσυρθεί στα όρια που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου του Τραμπ, σύμφωνα με τις IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις), αλλά θα συνεχίσει να «απομακρύνει κάθε άμεση απειλή».

Η Χαμάς έχει προθεσμία έως τη Δευτέρα, στις 12:00 (τοπική ώρα), για να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, ενώ το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είχε τερματίσει μονομερώς μια προηγούμενη εκεχειρία τον Μάρτιο, άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να ξαναρχίσει τις επιθέσεις αν η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα της.

Ο ίδιος δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα την Παρασκευή ότι τα επόμενα στάδια θα περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

«Αν αυτό επιτευχθεί με τον εύκολο τρόπο — καλώς. Αν όχι — θα επιτευχθεί με τον δύσκολο τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Έθνη έλαβαν το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Κυριακή, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ που μίλησε ανώνυμα στο Associated Press, καθώς οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η βοήθεια θα περιλαμβάνει 170.000 τόνους εφοδίων που βρίσκονται ήδη αποθηκευμένοι σε γειτονικές χώρες, όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος, εν αναμονή της άδειας των ισραηλινών δυνάμεων για την επανέναρξη της ανθρωπιστικής δραστηριότητας.

Η επιστροφή των εκτοπισμένων

Ένα συνεχές ρεύμα ανθρώπων, στην πλειονότητά τους πεζοί, πλημμύρισε τον παραλιακό δρόμο στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, κατευθυνόμενο προς τον βορρά για να δει τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους.

Ήταν ένα επαναλαμβανόμενο σκηνικό έντονων συγκινήσεων, παρόμοιο με εκείνο της προηγούμενης εκεχειρίας τον Ιανουάριο.

Η καταστροφή που θα αντικρίσουν αυτή τη φορά είναι ακόμη μεγαλύτερη, μετά τη νέα ισραηλινή επίθεση στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα, τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο στρατός βομβάρδισε πολυώροφα κτίρια και ανατίναξε σπίτια, σε μια προσπάθεια - όπως είπε - να εξαλείψει την εναπομείνασα στρατιωτική υποδομή της Χαμάς.

Οι Παλαιστίνιοι εκφράζουν ανακούφιση για την πιθανότητα λήξης του πολέμου, αλλά και ανησυχία για το μέλλον, καθώς και βαθιά θλίψη για τις απώλειες και την καταστροφή.

«Δεν υπάρχει μεγάλη χαρά, αλλά η εκεχειρία μετρίασε κάπως τον πόνο του θανάτου και της αιματοχυσίας, τον πόνο για τους αγαπημένους και τους αδελφούς μας που υπέφεραν σ’ αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Τζαμάλ Μεσμπάχ, που είχε εκτοπιστεί από τον βορρά και σκοπεύει να επιστρέψει.

Στη νότια πόλη της Γάζας, Χαν Γιούνις, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι που επέστρεψαν στα σπίτια τους βρήκαν κατεστραμμένα κτίρια, ερείπια και ολοκληρωτική καταστροφή μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

«Δεν έχει μείνει τίποτα. Μόνο λίγα ρούχα, μερικά ξύλα και κατσαρόλες», είπε η Φάτμα Ραντουάν, που είχε εκτοπιστεί από τη Χαν Γιούνις. Όπως πρόσθεσε, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να αναζητούν πτώματα κάτω από τα χαλάσματα.

Πολλά κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, και κανένα δεν έχει μείνει ανέπαφο, καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν για να ψάξουν για ό,τι απέμεινε από τα υπάρχοντά τους.

«Ήρθαμε σε ένα μέρος που δεν αναγνωρίζεται πια. Μια αγνώριστη πόλη. Η καταστροφή είναι παντού», είπε ο Χάνι Ομράν, επίσης εκτοπισμένος από τη Χαν Γιούνις.

Με πληροφορίες από Associated Press

