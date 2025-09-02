Λονδίνο: Διαδηλωτής με σκύλο ανέβηκε στον πύργο του King’s Cross με πανό για το Ιράν

Ένας άνδρας που κρατούσε σκύλο ράτσας πομεράνιαν ανέβηκε το πρωί της Τρίτης στον πύργο του ρολογιού του σταθμού King’s Cross στο Λονδίνο και άπλωσε πανό με συνθήματα υπέρ της ελευθερίας στο Ιράν.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση και κράτησε σχεδόν τέσσερις ώρες, προτού ο άνδρας κατέβει με τη βοήθεια πυροσβεστικής σκάλας και συλληφθεί.

Ο διαδηλωτής βρισκόταν μπροστά στον δείκτη του ρολογιού, σε ύψος 34 μέτρων, από την ώρα αιχμής το πρωί (γύρω στις 08:00 τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδος). Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε έπειτα από αναφορές για «άτομο σε επισφαλή θέση». Η βροχή που ξέσπασε αργότερα τον ανάγκασε να μαζέψει το πανό, ενώ μίλησε με διαμεσολαβητές προτού τελικά κατέβει στις 11:50 με τη βοήθεια περιστρεφόμενης σκάλας.

🚨 Chaos at King’s Cross 🚨

A protester has scaled the clocktower with his dog, hanging a huge banner reading “Iran Belongs To Its People – Freedom for Iran.” #KingsCross #London #Protest #IranProtests #BreakingNews pic.twitter.com/OUTNln1DGf — Terry George (@TerryGeorge) September 2, 2025

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί, δύο πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, ασθενοφόρο, υπεύθυνος συντονισμού και παραϊατρικό προσωπικό ειδικών αποστολών. Ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της «διατάραξη της δημόσιας τάξης»» και οδηγήθηκε για ανάκριση.

Για λόγους ασφαλείας, η πρόσοψη του σταθμού αποκλείστηκε και οι έξοδοι από τις αποβάθρες 1-8 έκλεισαν προσωρινά. Η Network Rail, που διαχειρίζεται τον σταθμό, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες τρένων δεν επηρεάστηκαν, ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ σημείωσε ότι «στηρίζει τις αρχές ώστε η κατάσταση να λυθεί με ασφάλεια».

Officers remain on scene at King's Cross railway station after being called to reports of a person in a precarious position earlier this morning.



The incident is ongoing and officers are working alongside other emergency services to bring the incident to a safe conclusion. pic.twitter.com/PqfFnBW4PP — British Transport Police (@BTP) September 2, 2025

Το πανό που κρέμασε ο διαδηλωτής είχε συνθήματα στα φαρσί και στα αγγλικά: «Το Ιράν ανήκει στον λαό του. Ελευθερία για το Ιράν. Κάθε συμφωνία μαζί τους ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι δικτάτορες επιβάλλουν τρόμο και φτώχεια». Επάνω υπήρχε το λογότυπο του Κινήματος Ελευθερίας του Ιράν, ενός φιλοδημοκρατικού κόμματος που τάσσεται υπέρ του διαχωρισμού κράτους και θρησκείας και είναι απαγορευμένο από την κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Ο άνδρας φορούσε μπλουζάκι με το σύνθημα «no to war», ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμαρτυρίας έκανε βιντεοκλήσεις και έβγαζε selfies από τον πύργο.

Με πληροφορίες από Guardian