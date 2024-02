Λευκορωσία: Νεκρός ακόμα ένας πολιτικός κρατούμενος

Ακόμα ένας πολιτικός κρατούμενος βρέθηκε νεκρός, αυτή τη φορά σε φυλακή της Λευκορωσίας. Ο Ίγκαρ Λέντνικ ήταν μέλος της λευκορωσικής αντιπολίτευσης και πέθανε στην φυλακή όπου εξέτιε την ποινή του για το αδίκημα της «δυσφήμησης» του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Η πληροφορία του θανάτου του Λευκορώσου πολιτικού κρατούμενου έγινε γνωστή από την μη κυβερνητική οργάνωση Viasna και από το πρώην κόμμα του.

«Ο Ίγκαρ Λέντνικ, πρώην μέλος του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Λευκορωσίας Gramada, ακτιβιστής και δημοσιογράφος, πέθανε στην φυλακή σε ηλικία 64 ετών», ήταν η ανακοίνωση της πολιτικής του οργάνωσης στην πλατφόρμα Telegram. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από την Viasna ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Ίγκαρ Λέντνικ συνελήφθη τον Δεκέμβριο 2022. Στη συνέχεια ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τριών ετών για «δυσφήμηση» του προέδρου της Λευκορωσίας εξαιτίας άρθρου του που δημοσίευσε στην εφημερίδα του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην φυλακή, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σοβαρά, σύμφωνα με το κόμμα το οποίο διαχειρίζονται μέλη του που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Όσον ήταν στη φυλακή, ο Ίγκαρ Λέντνικ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για γαστρεντερικό πρόβλημα, ενώ υπέφερε και από καρδιακά προβλήματα. Η οργάνωση δεν διευκρινίζει το αίτιο του θανάτου αλλά ούτε και την ημερομηνία του.

Σημειώνεται ότι στη Λευκορωσία, οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι εκατοντάδες. Επιπλέον, βίαιη και γενικευμένη κρατική καταστολή εφαρμόζεται μετά τις νοθευμένες προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες κέρδισε ο Λουκασένκο. Το αποτέλεσμα των εκλογών πυροδότησε κίνημα διαμαρτυρίας πρωτοφανών διαστάσεων ενώ ακολούθησε άγρια καταστολή.

Έκτοτε, εκατοντάδες ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των δικαιωμάτων ή απλοί πολίτες έχουν καταδικαστεί σε βαριές ποινές φυλάκισης ή έχουν οδηγηθεί σε εξορία. Σύμφωνα με την ΜΚΟ Viasna, στην Λευκορωσία αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 1.400 πολιτικοί κρατούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι ο πιστός φίλος του Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται στην εξουσία από το 1994.

Σημειώνεται ότι ο Ίγκαρ Λέντνικ δεν είναι ο πρώτος πολιτικός κρατούμενος που πεθαίνει στη Λευκορωσία καθώς είναι η πέμτη φορά που συμβαίνει αντίστοιχο περιστατικό από το 2021.

Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, στέλεχος της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, κατήγγειλε τον θάνατο του Λέντνικ ως «μία αδικία, μία απίστευτη τραγωδία». «Το καθεστώς σκοτώνει στις φυλακές Λευκορώσους που ήθελαν να αλλάξουν την ζωή της χώρας του προς το καλύτερο», έγραψε το στέλεχος της αντιπολίτευσης στο Telegram.

Επίσης, η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια κατηγόρησε τις λευκορωσικές αρχές ότι σκότωσαν τον Ιγκαρ Λέντνικ κρατώντας τον στην φυλακή την ώρα που περιλαμβανόταν σε «ανθρωπιστική λίστα» πολύ ηλικιωμένων ή ασθενών κρατουμένων ενώ ακόμα προσέθεσε υπάρχουν περίπου δέκα ακόμα πολιτικοί κρατούμενοι με σοβαρά προβλήματα υγείας που «έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας».

«Αγωνίζονται για την υγεία και την ζωή τους σε τρομακτικές συνθήκες. Οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να καταφέρουμε την απελευθέρωσή τους το συντομότερο δυνατόν», είπε το στέλεχος της αντιπολίτευσης.

Πριν τον θάνατο του σοισιαλδημοκράτη ακτιβιστή και λευκορωσικές οργανώσεις είχαν καταγγείλει τις συνθήκες κράτησης του Ίγκαρ Λέντνικ και το γεγονός ότι στερούνταν ιατρικής περίθαλψης.

🇧🇾Belarusian opposition journalist Igor Lednik dies in prison.

Belarusian opposition journalist Igor Lednik dies in prison. Lednik, whose health condition had deteriorated since his arrest in April 2022, according to his lawyers, had been sentenced to three years in prison for… pic.twitter.com/pf2mkDQgdR