Λαμίν Γιαμάλ: Κατηγορείται ότι προσέλαβε άτομα με νανισμό για «ψυχαγωγία» στο πάρτι γενεθλίων του

Αντιδράσεις και πιθανές νομικές συνέπειες αντιμετωπίζει ο 18χρονος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, έπειτα από αναφορές ότι προσέλαβε άτομα με νανισμό για να εμφανιστούν ως διασκεδαστές στο πάρτι των γενεθλίων του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο και παρά το γεγονός ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων στον χώρο ήταν απαγορευμένη, τελικά δεν έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εικόνες που διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν την άφιξη ατόμων μικρού αναστήματος στην είσοδο του χώρου της εκδήλωσης, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση του ισπανικού Συλλόγου Ατόμων με Αχονδροπλασία και άλλες Σκελετικές Δυσπλασίες (ADEE), ο οποίος καταδίκασε την πράξη και προανήγγειλε νομικές και κοινωνικές ενέργειες κατά του παίκτη.

Lamine Yamal has been denounced by the ADEE after hiring professional dwarves for his 18th birthday party.



“We will take action via legal and social channels to safeguard the dignity of disabled people. These actions not only violate the law, but the fundamental values of a… pic.twitter.com/OBMEF9QO7Q