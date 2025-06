Κύμα καύσωνα πλήττει τη Βρετανία - Το Σάββατο αναμένεται η κορύφωση του

Κύμα καύσωνα που αναμένεται να ενταθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, πλήττει τα τελευταία εικοσιτετράωρα τη Βρετανία.

Την ώρα που το Σάββατο αναμένεται η κορύφωση του πρώτου καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, σήμανε κίτρινη προειδοποίηση και για καταιγίδες.

Αναλυτικότερα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για καταιγίδες σε περιοχές της βόρειας Αγγλίας, των Μίντλαντς και της Ουαλίας από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή, την ώρα που η ζέστη και η υγρασία αναμένεται να ενισχύσουν την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων.

Όμως πριν από τις καταιγίδες, ορισμένες περιοχές της Βρετανίας θα δουν τον υδράργυρο να αγγίζει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ μέχρι τη Δευτέρα η πορτοκαλί προειδοποίηση για την υγεία λόγω καύσωνα, που έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Η κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες ισχύει από τις 15:00 το Σάββατο έως τις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, με πιθανότητα για τοπικές πλημμύρες-εξπρές, χαλάζι και κεραυνούς.

☀️First heatwave of the year in the UK @GBNEWS pic.twitter.com/5H7mPkttOp