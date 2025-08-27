Κρις Τζένερ: «Για μένα αυτό είναι το γήρας με χάρη» - Απαντά πρώτη φορά ανοιχτά για το λίφτινγκ

Η Κρις Τζένερ μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να «ανανεώσει» το λίφτινγκ του προσώπου της, σε πρόσφατη συνέντευξή της για τη Vogue Arabia.

Η διάσημη «momager» Κρις Τζένερ αποκάλυψε πρώτη φορά λεπτομέρειες για τη νεότερη αισθητική της επέμβαση, μετά τον ντόρο που προκλήθηκε νωρίτερα φέτος λόγω της ανανεωμένης εμφάνισής της.

«Είχα κάνει λίφτινγκ πριν από περίπου 15 χρόνια, οπότε είχε έρθει η ώρα για μια ανανέωση. Αποφάσισα να κάνω αυτή νέα επέμβαση γιατί θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, και αυτό με κάνει χαρούμενη», είπε στο περιοδικό σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 26 Αυγούστου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κρις Τζένερ, πρόκειται να γιορτάσει τα 70α της γενέθλια τον Νοέμβριο.

«Το ότι μεγαλώνεις, δεν σημαίνει πως πρέπει να εγκαταλείψεις τον εαυτό σου. Αν νιώθεις καλά με το σώμα σου και θέλεις να γερνάς με χάρη – δηλαδή να μην κάνεις τίποτα – τότε μην κάνεις τίποτα. Αλλά για μένα, αυτό είναι το “γήρας με χάρη”. Είναι η δική μου εκδοχή», συνέχισε εξηγώντας τη στάση της απέναντι στη γήρανση.

Οι θαυμαστές της άρχισαν να παρατηρούν την αλλαγή στην εμφάνισή της νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μετά από μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram που φάνηκαν να αποκαλύπτουν μία πιο νέα και λαμπερή εκδοχή της.

«Αποφάσισα να αποκαλύψω κάποιες λεπτομέρειες, γιατί πιστεύω πως μπορεί να εμπνεύσει ανθρώπους που ίσως δεν αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. Ακόμη και όταν έκανα την αντικατάσταση του ισχίου μου, το καταγράψαμε με κάμερα. Έχω την πεποίθηση ότι η κοινοποίηση αυτών των εμπειριών μπορεί να βοηθήσει», συμπλήρωσε.

Το να τοποθετηθεί ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις τις οποίες έχει κάνει, δεν είναι κάτι καινούριο για την Κρις Τζένερ. Το 2015 μίλησε στο τηλεοπτικό σόου Good Work για τις επεμβάσεις στήθους που είχε κάνει, μία από τις οποίες έγινε για να διορθώσει τα εμφυτεύματα από τη δεκαετία του ’80.

Το 2018 υποβλήθηκε σε επέμβαση των λοβών των αυτιών της, ενώ το 2019 επιβεβαίωσε κάνει botox.

Με πληροφορίες από PEOPLE

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ IT'S VIRAL Η Κρις Τζένερ υποβλήθηκε σε υστερεκτομή