«Κόντρα» Ερντογάν- Σολτς στις κοινές δηλώσεις

Εμφανής ήταν η διάσταση των απόψεων ανάμεσα στον Όλαφ Σολτς και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ό,τι αφορά στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στις κοινές δηλώσεις που έκαναν κατά την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στη Γερμανία.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι πρέπει να καθιερωθεί άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Όλαφ Σολτς, άφησε αιχμές και για την Γερμανία, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Δεν έχουμε χρέος στο Ισραήλ. Αυτοί που χρωστούν δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. Δεν κουβαλάμε το βάρος του Ολοκαυτώματος», είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, συνέντευξη Τύπου από κοινού παραχώρησαν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, λίγο πριν από τη συνάντησή τους απόψε στο Βερολίνο.

Σημαντικό μέρος των δηλώσεων του Τούρκου προέδρου ήταν αφιερωμένες στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα και, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, αναρωτήθηκε αν «θα μείνουμε εμείς με τα χέρια σταυρωμένα», την ώρα που πλήττονται χώροι λατρείας και νοσοκομεία. «Δεν υπάρχουν στην Τορά οι βομβαρδισμοί νοσοκομείων και οι δολοφονίες παιδιών. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτά τα πράγματα. Πώς σκοτώνουν αυτά τα παιδιά εδώ;» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι οι Ισραηλινοί διαθέτουν πυρηνικά όπλα, αλλά ψεύδονται και το αρνούνται. «Η Γάζα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πια. Έχει ισοπεδωθεί. Υπάρχουν 13.000 νεκροί Παλαιστίνιοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά, καθώς και όμηροι στην ισραηλινή πλευρά», δήλωσε και έκανε λόγο για καταστροφές νοσοκομείων, εκκλησιών και τζαμιών.

«Εμείς δεν έχουμε κανένα χρέος στο Ισραήλ. Αυτοί που χρωστούν δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. Δεν κουβαλάμε το βάρος του Ολοκαυτώματος. Ο σεβασμός μας για τον άνθρωπο είναι διαφορετικός. Είμαι ένας ηγέτης που πήρε πρώτα θέση για τον αντισημιτισμό στην πρωθυπουργία μου. Δεν χρωστάμε σε κανέναν εξαιτίας αυτού» δήλωσε παρουσία του Γερμανού καγκελάριου.

O Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ κρατάει πολύ περισσότερους ομήρους. «Γίνεται λόγος για ανταλλαγή ομήρων. Όταν λέτε όμηροι, ποιος είναι ο αριθμός των ομήρων στο Ισραήλ και, ποιος είναι ο αριθμός των ομήρων που κρατάει η Χαμάς στην άλλη πλευρά;» παρατήρησε.

