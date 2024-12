Συρία: Ουρές χιλιομέτρων με πρόσφυγες που επιστρέφουν στη Δαμασκό

Εικόνες με ουρές «ατελείωτων» χιλιομέτρων έρχονται από τη Συρία. Είναι εικόνες με πρόσφυγες που επιστρέφουν στη Δαμασκό από την Τουρκία.

Στα βίντεο φαίνονται πολλά αυτοκίνητα μέσα στη νύχτα να έχουν προκαλέσει μποτιλιάρισμα στους δρόμους που οδηγούν από την περιφέρεια της Συρίας στην πρωτεύουσα. Από την πλευρά της, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ζητά να επιδειχθεί «υπομονή και επαγρύπνηση» ως προς το θέμα του επαναπατρισμού Σύρων προσφύγων μετά την πτώση του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συμβουλεύει να παραμείνει η προσήλωση στο θέμα των επιστροφών» και ελπίζει ότι οι εξελίξεις στο πεδίο να επιτρέψουν «επιτέλους εθελοντικές, ασφαλείς και βιώσιμες επιστροφές - με πρόσφυγες ικανούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις», τονίζει ο επικεφαλής της UNHCR Φίλιπο Γκράντι, σε ανακοίνωσή του.

