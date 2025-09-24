ΔΙΕΘΝΗ
Κλαούντια Καρντινάλε: Ο μοναχογιός της Ιταλίδας σταρ τον οποίο μεγάλωσε ως αδελφό της

Η πρώιμη καριέρα της μεγάλης σταρ του ιταλικού κινηματογράφου «περιπλέχθηκε» από μια μυστική εγκυμοσύνη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου EPA
Η Κλαούντια Καρντινάλε μπορεί να έλαμπε όταν μεσουρανούσε στον ιταλικό κινηματογράφο, ωστόσο η ζωή της είχε σημαδευτεί από μια μυστική εγκυμοσύνη.

Η μεγάλη Ιταλίδα σταρ Κλαούντια Καρντινάλε, που είχε μια μακρά και πολυδιάστατη καριέρα στον κινηματογράφο και το θέατρο, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Μεγαλωμένη στην Τυνησία, η Κλαούντια Καρντινάλε ήρθε σε επαφή με τον κόσμο του κινηματογράφου το 1957, όταν κέρδισε έναν διαγωνισμό ομορφιάς και το έπαθλο ήταν ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Στα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο, η φωνή της χρειάστηκε να ντουμπλαριστεί, καθώς είχε μεγαλώσει σε οικογένεια που μιλούσε σικελική διάλεκτο και είχε φοιτήσει σε γαλλόφωνο σχολείο. Όμως, η πρώιμη καριέρα της «σημαδεύτηκε» από μια μυστική εγκυμοσύνη.

Το 1958, όταν ήταν περίπου 20 ετών, γέννησε τον γιο της, Πάτρικ, στο Λονδίνο, και για αρκετό διάστημα τον παρουσίαζε στο κοινό και στα ΜΜΕ ως τον μικρό της αδελφό, καθώς πράγματι τον μεγάλωσαν οι γονείς της.

Σημειώνεται πως εκείνα τα χρόνια, η κοινωνία και η βιομηχανία του κινηματογράφου δεν ήταν καθόλου δεκτικές προς ανύπαντρες μητέρες, ειδικά νέες ηθοποιούς.

Αργότερα, η ίδια είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις της ότι έμεινε έγκυος πολύ νέα, ως αποτέλεσμα μιας κακοποιητικής σχέσης. Δεν έχει χρησιμοποιήσει ανοιχτά τον όρο «βιασμός», όμως έχει αναφερθεί στο γεγονός ως μια τραυματική και ανεπιθύμητη εμπειρία, την οποία κράτησε κρυφή για χρόνια.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της μάλιστα, είχε εξομολογηθεί πως «δεν το ήθελα αυτό το παιδί. Ήταν αποτέλεσμα βίας. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να κάνω έκτρωση, γιατί ήμουν καθολική και δεν ήθελα να σκοτώσω ένα παιδί».

Η Κλαούντια Καρντινάλε απέκτησε ακόμη ένα παιδί, μία κόρη, με τον σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι, επίσης ονόματι Κλαούντια.

Με πληροφορίες από Guardian

