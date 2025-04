Kim Petras: Η δεύτερη τρανς γυναίκα που αποκτά κέρινο ομοίωμα στο μουσείο Madame Tussauds

Η Kim Petras έγινε η δεύτερη τρανς γυναίκα, που απέκτησε το δικό της κέρινο ομοίωμα στο μουσείο Madame Tussauds.

Η Kim Petras, έγινε πρώτη τρανς μουσικός που που κατέκτησε την κορυφή του Billboard με το κομμάτι «Unholy» και τώρα, είναι η δεύτερη τρανς γυναίκα που απέκτησε ποτέ κέρινο ομοίωμα στο διάσημο μουσείο.

«Το αποκορύφωμα της καριέρας μου είναι το κέρινο ομοίωμά μου στο Madame Tussauds, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε η ίδια σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Madame Tussauds Berlin, το οποίο την απαθανατίζει μαζί με τους τεχνικούς του μουσείου κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του ομοιώματός της.

The official Kim Petras wax figure at Madame Tussauds Berlin ♥️ pic.twitter.com/vxa6JTHHmW

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρειάστηκαν συνολικά τέσσερις ώρες, ώστε η τελική εκδοχή του, να μοιάζει ακριβώς με εκείνη. Η Kim Petras έκανε επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου όταν ήταν 16 ετών, με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να υποστηρίζουν ότι ήταν τότε το νεότερο άτομο στον κόσμο, που έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου.

Kim is getting her own wax figure at Madame Tussauds Berlin. pic.twitter.com/nFLjqMXiGQ