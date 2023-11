Κέιτ Μίντλετον: Εμφανίστηκε με τιάρα που δεν είχε φορεθεί έναν αιώνα

Η Κέιτ Μίντλετον ξεχώρισε στο επίσημο δείπνο στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ προς τιμήν του προέδρου της Νοτίου Κορέας Γιουν Σουν Γιέο.

Τα βλέμματα πολλών απέσπασε η εντυπωσιακή τιάρα που φορούσε για πρώτη φορά η Κέιτ Μίντλετον. Πρόκειται για την τιάρα Strathmore Rose, η οποία δεν είχε φορεθεί για σχεδόν έναν αιώνα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «The Court Jeweler».

Να σημειωθεί πως η εν λόγω τιάρα που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον είχε αγοραστεί από έναν έμπορο τον Απρίλιο του 1923 στο Λονδίνο. Επρόκειτο για το δώρο που έλαβε από τους γονείς της η βασιλομήτωρ Ελισάβετ για τον γάμο της με τον μετέπεια βασιλιά Γεώργιο ΣΤ.

Τη συγκεκριμένη τιάρα, η Κέιτ Μίντλετον τη συνδύασε με εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια της βασίλισσας Ελισάβετ Β' ενώ επέλεξε να φορέσει μία δημιουργία της Τζένι Πάκαμ σε ιβουάρ χρώμα κεντημένη με χρυσά κεντητά λουλούδια.

📸11/21/23 - The Princess of Wales and guests attend the State Banquet at Buckingham Palace. pic.twitter.com/0esPIhy9tl

Η Κέιτ Μίντλετον απευθύνεται συχνά στη συγκεκριμένη σχεδιάστρια για μερικές από τις πιο εντυπωσιακές βραδινές εμφανίσεις της. Για παράδειγμα, δική της δημιουργία φόρεσε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «No time to die» με τον Ντάνιελ Κρεγκ το 2021.

A pleasure to welcome President Yoon Suk Yeol of the Republic of Korea and First Lady Kim Keon-hee to the UK 🇰🇷 pic.twitter.com/6L9NMIgZLQ