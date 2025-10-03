Καρκινοπαθής πέθανε κάνοντας κλύσματα με καφέ, μέθοδος που υποστήριζε η συνωμοσιολόγος μητέρα της

Μία συνωμοσιολόγος επηρέασε την κόρη της ώστε να απορρίψει τη χημειοθεραπεία υπέρ εναλλακτικών θεραπειών, γεγονός που τελικά οδήγησε στον θάνατό της, έκρινε ο ιατροδικαστής.

Η Παλόμα Σεμιράνι, από το Σάσσεξ, πέθανε τον Ιούλιο του περασμένου έτους – επτά μήνες αφότου διαγνώστηκε με λέμφωμα μη Hodgkin.

Η 23χρονη είχε αρνηθεί τη χημειοθεραπεία και ακολούθησε θεραπείες με χυμούς και κλύσματα με καφέ, μεθόδους που υποστήριζε η μητέρα της, Κέιτ Σεμιράνι, πρώην νοσοκόμα που είχε διαγραφεί από το μητρώο λόγω των αντιεμβολιαστικών της απόψεων.

Η ιατροδικαστής Κάθριν Γουντ δήλωσε στο Δικαστήριο Ιατροδικαστικών Υποθέσεων Κεντ και Μέντγουεϊ την Πέμπτη: «Η επιρροή που ασκήθηκε στην Παλόμα… συνέβαλε περισσότερο από ελάχιστα στον θάνατό της».

Μετά τη διάγνωσή της, τον Δεκέμβριο του 2023, η Σεμιράνι μετακόμισε στο σπίτι της μητέρας της και, σύμφωνα με τους αδελφούς της, έκανε πέντε κλύσματα με καφέ την ημέρα.

Τον Ιούλιο του 2024 κατέρρευσε στο σπίτι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Royal Sussex County στο Μπράιτον, όπου πέθανε πέντε ημέρες αργότερα.

Ένας οστεοπαθητικός που την εξέτασε το πρωί της κατάρρευσής της είπε στο δικαστήριο ότι «δεν είχε ξαναδεί» τέτοια λεμφική μάζα σε 43 χρόνια πρακτικής.

Η ιατροδικαστής ανέφερε ότι η Σεμιράνι πέθανε από την εξέλιξη μιας νόσου που ήταν ιάσιμη αλλά δεν αντιμετωπίστηκε. Πρόσθεσε ότι η θεραπεία θα της είχε δώσει 80% πιθανότητες πλήρους ίασης.

Η απόφοιτος του Κέιμπριτζ είχε αρχικά συναινέσει στη θεραπεία, είπε η Γουντ, προσθέτοντας ότι «οι αμφιβολίες για τη συναίνεση εμφανίστηκαν μόνο αφού εμπλέχθηκε η κ. Σεμιράνι».

Η ιατροδικαστής σημείωσε ότι η νεαρή γυναίκα επηρεαζόταν από τις δικές της πεποιθήσεις, της μητέρας της, του πατέρα της και ενός οικογενειακού φίλου – όλοι υπέρμαχοι των εναλλακτικών θεραπειών που ακολούθησε.

«Βρήκα τη φροντίδα της κ. Σεμιράνι προς την κόρη της ακατανόητη, αλλά όχι ανθρωποκτονία από πρόθεση», δήλωσε η Γουντ.

«Φαίνεται πως αν η Παλόμα είχε υποστηριχθεί και ενθαρρυνθεί να αποδεχτεί τη διάγνωσή της και να εξετάσει τη χημειοθεραπεία, πιθανότατα θα είχε ακολουθήσει αυτήν την πορεία».

Η μητέρα της προσπάθησε να κατηγορήσει το ιατρικό προσωπικό για τον θάνατό της και στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τη χημειοθεραπεία «αέριο μουστάρδας».

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι το προσωπικό του Maidstone Hospital, του Royal Sussex County Hospital καθώς και οι διασώστες ενήργησαν κατάλληλα.

Ούτε η μητέρα ούτε ο πατέρας της παρευρέθηκαν στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας. Οι αδελφοί της, Γκαμπριέλ και Σεμπάστιαν Σεμιράνι, ήταν παρόντες και δήλωσαν ότι το κράτος «απέτυχε» μη χαρακτηρίζοντας τον θάνατο της αδελφής τους ανθρωποκτονία, παρότι αναγνωρίστηκε παραβίαση του καθήκοντος φροντίδας από τη μητέρα τους.

Ο Γκαμπριέλ είπε: «Κατηγορώ αποκλειστικά τη μητέρα μου για τον θάνατο της αδελφής μου», προσθέτοντας ότι εκείνη «εμπόδιζε» τη θεραπεία της.

Η ιατροδικαστής επισήμανε τη «χαρακτηριστική» οικογενειακή δυσλειτουργία, η οποία, όπως είπε, «ήταν σε πλήρη δημόσια θέα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας».

Με πληροφορίες από BBC