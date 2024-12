Καναδάς: Πολυκατάστημα παίζει στα μεγάφωνα το «Baby Shark» συνεχόμενα, για να διώξει τους άστεγους

Στο στόχαστρο έχει βρεθεί πολυκατάστημα στο κέντρο του Μόντρεαλ στον Καναδά, για τη συμπεριφορά του προς τους άστεγους που βρίσκονται σε χώρους του.

Ο λόγος που επικρίθηκε το κατάστημα, είναι η κίνησή του να ηχεί στα μεγάφωνα το δημοφιλές παιδικό τραγούδι, «Baby Shark», προκειμένου να αποθαρρύνει τους άστεγους από το να κοιμούνται ή απλά να περιφέρονται στις σκάλες διαφυγής κινδύνου.

Πελάτες καταγγέλλουν πως για όση ώρα βρίσκονταν στο πολυκατάστημα, άκουγαν σε λούπα το δημοφιλές τραγούδι με τα δισεκατομμύρια προβολών στο YouTube. Τα διεθνή πρακτορεία γράφουν «το άκουγαν σε επανάληψη και σε διαφορετικές ταχύτητες».

Baby Shark is still playing at Complexe Desjardins. IM WHEEZING💀😭 pic.twitter.com/pbcPujQq1O