Ισραηλινός στρατός: «Υπήρξε παραβίαση της κατάπαυσης πυρός στον Λίβανο»

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι «εντοπίστηκε η άφιξεντοπίστηκε η άφιξη υπόπτων, μερικών με οχήματα, σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, γεγονός που συνιστά παραβίαση». Ο ισραηλινός στρατός δεν διευκρίνισε τις συνθήκες της φερόμενης παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν επίσης τα πυρά κατά στόχων στο νότιο Λίβανο, με τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους του Λιβάνου να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους στα νότια της χώρας, δημοσιεύοντας αυτή τη φορά έναν χάρτη και κατονομάζοντας συγκεκριμένα χωριά κατά μήκος των συνόρων με τα βόρεια κατεχόμενα εδάφη που είναι εκτός ορίων. Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Avichay Adraee δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι τοποθεσίες των 10 χωριών οριοθετούν μια γραμμή όπου απαγορεύεται η είσοδος των κατοίκων.

«Μέχρι νεωτέρας απαγορεύεται να μετακινηθείτε νότια της γραμμής των ακόλουθων χωριών και των περιχώρων τους, καθώς και εντός των ίδιων των χωριών: Shebaa, al-Habbariyeh, Marjayoun, Arnoun, Yahmor, Qantara, Chaqra, Barashit, Yatar, al-Mansouri. Όποιος κινείται νότια αυτής της γραμμής - θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

The Israeli military warns people in Lebanon not to return to their homes in the south of the country, this time publishing a map and naming specific villages along the border with northern occupied territories that are off-limits.



The Israeli military’s Arabic-language… pic.twitter.com/nO0hs9ZWwQ