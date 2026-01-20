Το Ισραήλ θα βοηθήσει την Ελλάδα στην αντιμετώπιση των στρατιωτικών drones

Η Ελλάδα και το Ισραήλ προχωρούν σε νέα φάση αμυντικής συνεργασίας, με έμφαση στην αντιμετώπιση σμηνών στρατιωτικών drones.

Το Ισραήλ θα συνδράμει την Αθήνα στην ανάπτυξη τεχνολογιών κατά μη επανδρωμένων εναέριων και υποθαλάσσιων μέσων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά από συνομιλίες στην Αθήνα με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατς.

Όπως ανέφερε ο Δένδιας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση οργανωμένων ομάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά και υποθαλάσσιων drones, τεχνολογίες που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στα σύγχρονα πεδία σύγκρουσης.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να προστεθεί στη βοήθεια που ήδη παρέχει το Ισραήλ για την ενίσχυση της ελληνικής αντιαεροπορικής άμυνας και εντάσσεται στο πλαίσιο του αμυντικού συμφώνου που υπέγραψαν τον Δεκέμβριο Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος. Το σύμφωνο προβλέπει κοινές ασκήσεις, εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων και τακτικές στρατηγικές διαβουλεύσεις.

Από την πλευρά του, ο Κατς χαρακτήρισε τη συνεργασία των δύο χωρών «άγκυρα σταθερότητας» στην ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή.

Η εστίαση στα σμήνη drones αντανακλά τη μετατόπιση της σύγχρονης πολεμικής τεχνολογίας προς φθηνότερα, ευέλικτα μέσα που επιχειρούν συντονισμένα, είτε για αναγνώριση είτε για κορεσμό της άμυνας του αντιπάλου.

Με πληροφορίες από Associated Press

