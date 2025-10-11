Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε - «Λυπάμαι, αλλά δεν αντέχω άλλο»

Ο Roei Shalev χόρευε με τη σύντροφό του, τη Mapal Adam, και την καλύτερή τους φίλη, τη Hilly Solomon, όταν ο ήχος από ρουκέτες ξαφνικά σκέπασε τη μουσική στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Roei, η Mapal και η Hilly προσπάθησαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητο, οδηγώντας μακριά από το χώρο του φεστιβάλ, μέχρι που συνάντησαν μια νεαρή γυναίκα που παραπατούσε στο δρόμο, καλυμμένη με αίμα.

Τους προειδοποίησε ότι πίσω της υπήρχαν ένοπλοι της Χαμάς, οπότε οι τρεις τους βγήκαν από το όχημα και έτρεξαν να κρυφτούν.

Χώθηκαν κάτω από δύο εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα – ο Roei και η Mapal κάτω από το ένα, η Hilly κάτω από το άλλο. Όμως οι ένοπλοι τους πρόφτασαν, πυροβολώντας τους.

Ο Roei προσπάθησε να προστατεύσει τη σύντροφό του από τις σφαίρες, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, ενώ ο ίδιος πυροβολήθηκε στην πλάτη. Η Hilly σκοτώθηκε επίσης ακαριαία.

Ακολούθησαν «βασανιστικές» ώρες κατά τις οποίες ο Roei έμεινε ακίνητος, καλυμμένος με το δικό του αίμα και το αίμα της συντρόφου του, παριστάνοντας τον νεκρό. Ακόμη και όταν μια δεύτερη ομάδα ενόπλων πλησίασε και τον πυροβόλησε ξανά, χτυπώντας τον για δεύτερη φορά στην πλάτη, εκείνος δεν κινήθηκε.

Επτά ώρες αργότερα, ο ισραηλινός στρατός βρήκε τον Roei ζωντανό.

«Οι αναμνήσεις και το άγχος με κατέκλυσαν»

Μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της συντρόφου και της καλύτερής του φίλης, η μητέρα του Roei, η Raffaela, έβαλε τέλος στη ζωή της επειδή «δεν μπορούσε να αντέξει τον πόνο και τις απώλειες της 7ης Οκτωβρίου», σύμφωνα με τον ίδιο.

«Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα έχασα τρεις από τις πιο σημαντικές γυναίκες στη ζωή μου», είπε ο Roei.

«Τους μήνες που ακολούθησαν, πάλευα να αντεπεξέλθω. Οι αναμνήσεις και το άγχος με κατέκλυσαν, και ο ύπνος έγινε μακρινή ανάμνηση».

Ο Roei είπε ότι η θεραπεία και η αδιάκοπη υποστήριξη των άλλων του έδωσαν τη δύναμη να μοιραστεί δημόσια την ιστορία του.

«Ανοίχτηκα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας τις πιο ωμές λεπτομέρειες του τραύματός μου. Η ανταπόκριση ήταν συγκλονιστική», έγραψε ο Roei σε μια σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων για τους επιζώντες και τις οικογένειες του φεστιβάλ πέρυσι.

Τα δύο χρόνια που ακολούθησαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, ο Roei μετονόμασε τον οικογενειακό φούρνο που διατηρούσε με τη σύντροφό του σε “Mapal Café”, προς τιμήν της «μίας και μοναδικής του αγάπης», και οργάνωσε εκδηλώσεις για να τιμήσει τη Mapal και τη Hilly.

Στην επέτειο του θανάτου της συντρόφου του, ο Roei έγραψε στο Instagram: «Πέρασαν δύο χρόνια από την πιο τρομερή μέρα της ζωής μου… και ολόκληρης της χώρας. Η νοσταλγία για σένα μόνο μεγαλώνει, ο πόνος δεν περνάει με τον καιρό. Είναι πάντα εκεί, παντού, όλη την ώρα. Είμαι γεμάτος πόνο φέτος, ακόμα περισσότερο από πέρυσι».

Στην ανάρτηση, ο Roei ευχαρίστησε τη σύντροφό του για «στιγμές που δεν θα ξεχάσω, αγνή αγάπη και την καλύτερη σχέση που θα μπορούσα να ζητήσω».

Απευθυνόμενος σε εκείνη και στη Hilly, έγραψε: «Μία τεράστια συγγνώμη που δεν μπόρεσα να σας κρατήσω ασφαλείς εκείνη την τρομερή μέρα...».

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο βαθύ πόνο...»

Το βράδυ της Παρασκευής, τρεις μέρες μετά την επέτειο των τραγικών γεγονότων, ο Roei ανάρτησε ένα σημείωμα στον λογαριασμό του στο Instagram, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο».

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο βαθύ πόνο και μαρτύριο στη ζωή μου. Με τρώει από μέσα», έγραψε ο Roei.

Το μήνυμά του προκάλεσε ανησυχία στην οικογένεια και στους φίλους του, που ξεκίνησαν μια αγωνιώδη αναζήτηση.

Η αναζήτηση έληξε λίγες ώρες αργότερα, με την τραγική ανακάλυψη του σώματος του Roei μέσα σε ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο κοντά στην παραλία Poleg στην πόλη Netanya του Ισραήλ.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι φίλοι του περιέγραψαν τον Roei ως ένα θερμό και αφοσιωμένο μέλος της κοινότητας του Nova, που «έδινε δύναμη σε όλους τους άλλους ενώ κουβαλούσε σιωπηλά τεράστιο πόνο», σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του με δήλωση και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

Με πληροφορίες από Sky News