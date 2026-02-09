Ισπανία: Μεγάλη ήττα για τους σοσιαλιστές του Σάντσεθ στις τοπικές εκλογές

Βαριά ήττα υπέστη την Κυριακή το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στις περιφερειακές εκλογές στην Αραγονίας, την ώρα που η ακροδεξιά κατέγραψε άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο ισπανικό πολιτικό σκηνικό.

Πρώτο αναδείχθηκε το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), που κυβερνά τη βορειοανατολική περιφέρεια, συγκεντρώνοντας ποσοστό 34,3%. Ωστόσο, οι 26 έδρες που εξασφάλισε σηματοδοτούν απώλεια δύο εδρών σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και το αφήνουν μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο των 67 εδρών.

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, οι Σοσιαλιστές περιορίστηκαν στο 24,3%, εξασφαλίζοντας 18 έδρες, δηλαδή πέντε λιγότερες από την προηγούμενη αναμέτρηση, καταγράφοντας ένα από τα χειρότερα εκλογικά τους αποτελέσματα στην περιοχή.

Η Αραγονία θεωρείται πολιτικό «βαρόμετρο» για την Ισπανία και συχνά αποκαλείται «το Οχάιο της Ισπανίας», καθώς τα εκλογικά της αποτελέσματα αντανακλούν τη γενικότερη εθνική τάση.

Ιδιαίτερα ενισχυμένο εμφανίστηκε το ακροδεξιό κόμμα Vox, που κατέλαβε 14 έδρες με ποσοστό 17,9%, διπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σύγκριση με τις εκλογές του 2023 και επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία, όπως αυτή καταγράφεται και στις πρόσφατες εθνικές δημοσκοπήσεις.

Το κόμμα επένδυσε έντονα στην ύπαιθρο της Αραγονίας, απευθυνόμενο κυρίως σε αγρότες που εκφράζουν δυσαρέσκεια για τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε», δήλωσε η υποψήφια των Σοσιαλιστών, Πιλάρ Αλεγκρία, προσθέτοντας πως «στην Αραγονία ανοίγει πλέον ένας ορίζοντας αβεβαιότητας». Η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής ήταν η πρώτη από τις τρεις περιφερειακές εκλογές που θα διεξαχθούν τους επόμενους μήνες σε περιοχές που ελέγχονται από το PP, με επόμενους σταθμούς την Καστίλλη και Λεόν τον Μάρτιο και την Ανδαλουσία τον Ιούνιο. Τόσο οι συντηρητικοί όσο και οι Σοσιαλιστές αξιοποίησαν την αναμέτρηση στην Αραγονία για να ανοίξουν τη συζήτηση γύρω από ευρύτερα εθνικά ζητήματα.

Το Λαϊκό Κόμμα παρουσίασε τις εκλογές ως ένα άτυπο δημοψήφισμα για την παραμονή του Πέδρο Σάντσεθ στην εξουσία, σε μια περίοδο που η κυβερνητική συμμαχία δοκιμάζεται από σκάνδαλα που αγγίζουν τόσο το κόμμα του όσο και τους συμμάχους του.

Στην επιβαρυμένη εικόνα προστέθηκαν και δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα τον Ιανουάριο, που κόστισαν τη ζωή σε 47 ανθρώπους και προκάλεσαν εκτεταμένο χάος στις μετακινήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά τους, οι Σοσιαλιστές επιχείρησαν να παρουσιάσουν την κάλπη της Αραγονίας ως ευκαιρία ανάσχεσης της ανόδου της ριζοσπαστικής δεξιάς, η οποία ενισχύεται όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και διεθνώς.

Σε ένα ιδιαίτερα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, το PP φαίνεται πλέον ότι έχει ως μοναδική επιλογή για τη διατήρηση της εξουσίας είτε τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού είτε μια πιο χαλαρή συμφωνία στήριξης με το Vox.

