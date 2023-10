Ισπανία: Έρευνες για αγνοούμενους από τη φωτιά σε νυχτερινό κέντρο- Τουλάχιστον 13 νεκροί

Τουλάχιστον 13 νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην Μούρθια στης Ισπανίας.

Η φωτιά ξέσπασε στο δημοφιλές νυχτερινό κέντρο Teatre, στην περιοχή Atalayas, γύρω στις 6:00 τοπική ώρα ενώ βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media δείχνουν φλόγες πάνω από το κτίριο και πυκνό καπνό να ξεχύνεται από τα μεγάλα παράθυρά του.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναζητούν άτομα που αγνοούνται ακόμα και βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κέντρο.

«Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε ο δήμαρχος της Μούρθια Χοσέ Μπαλέστα στο ισπανικό τηλεοπτικό κανάλι 24h, προσθέτοντας ότι οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αρκετούς ανθρώπους που φέρονται ως αγνοούμενοι.

