Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στα ανοικτά της δυτικής ακτής του Νότιου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29 Απριλίου 2025) στα ανοικτά της δυτικής ακτής του Νότιου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με αυτόματη λύση του Γερμανικού Γεωδυναμικού Κέντρου (GFZ).

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 13:16 (ώρα UTC), με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα επιφανειακό. Το επίκεντρο εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή, ανοικτά της Δυτικής Ακτής του Νότιου Νησιού, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από τις τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της Νέας Ζηλανδίας, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

5️⃣8️⃣ 🟠 Σεισμός M 5.8, 29/04 13:16 (UTC), βάθος 10 χλμ, Off West Coast of South Island, New Zealand.



Αυτόματη Λύση, GFZ#earthquake pic.twitter.com/yXtttkfnnh