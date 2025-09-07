ΔΙΕΘΝΗ
Ιρανός ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά της με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων

Απευθυνόμενος στη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, την αποκαλούμενη ομάδα Ε3, ο Αμπάς Αραγτσί τονίζει: «Αν δεν αδράξουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί / Φωτ. αρχείου: EPA
Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να δεχτεί ελέγχους στο πυρηνικό πρόγραμμά του και περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου, σε αντάλλαγμα για την άρση των διεθνών κυρώσεων, υποστηρίζει ο υπουργός Εξωτερικών.

Σε άρθρο του, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Guardian, Αμπάς Αραγτσί αναφέρει, ότι το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων».

Απευθυνόμενος στη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, την αποκαλούμενη ομάδα Ε3, ο Ιρανός ΥΠΕΞ τονίζει πως: «Αν δεν αδράξουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές, σε πρωτοφανές επίπεδο, για την περιοχή και πέραν αυτής».

Οι κυρώσεις της Ε3 στην Τεχεράνη για τα πυρηνικά

Η Ε3 ενεργοποίησε στον ΟΗΕ τον μηχανισμό που επιτρέπει την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, όπως προβλέπεται από τη διεθνή συμφωνία που είχαν υπογράψει τον Ιούλιο του 2015. Έδωσαν στο Ιράν προθεσμία ενός μήνα για να διαπραγματευτεί και να αποφύγει τις κυρώσεις.

Προ ολίγων ημερών, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας μίλησε με τον Αραγτσί, όταν συναντήθηκαν στην Ντόχα και αναφέρθηκε «στην πρόσβαση των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν», σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της ΕΕ.

Τη συμφωνία του 2015 είχαν υπογράψει επίσης η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ που αποχώρησαν από αυτήν το 2018, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας δικές τους κυρώσεις. Στη συνέχεια η Τεχεράνη δεν τήρησε κάποιες από τις δεσμεύσεις της, κυρίως σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

