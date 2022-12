Ιράν: Συνελήφθη ο δικηγόρος δύο δημοσιογράφων που κάλυψαν τον θάνατο της Μαχσά Αμινί

Ο δικηγόρος δύο Ιρανών δημοσιογράφων, που φυλακίστηκαν επειδή βοήθησαν στη δημοσιοποίηση του θανάτου της Ιρανής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί, συνελήφθη εν μέσω διαδηλώσεων στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ένα μεταρρυθμιστικό μέσο ενημέρωσης.

«Ο Μοχάμεντ Αλί Καμφιρουζί, ο δικηγόρος πολλών ακτιβιστών και δημοσιογράφων, συνελήφθη την Τετάρτη», ανέφερε η εφημερίδα Ham Mihan.

#Iran: Mohammad Ali Kamfirouzi, the lawyer representing the two imprisoned journalists Nilufar Hamedi and Elahe Mohammadi, was arrested on 14 December. RSF condemns this total shameless disregard for justice and demands the release of the lawyer and the journalists. pic.twitter.com/Ec9MKL8FvM