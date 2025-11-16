ΔΙΕΘΝΗ
Το Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για «ισότιμες και δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

«Η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να ξεκινήσει ξανά τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αρκεί να αντιμετωπιστεί με "αξιοπρέπεια και σεβασμό"», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών

Το Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για «ισότιμες και δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα
Η τρέχουσα προσέγγιση της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη δεν δείχνει οποιαδήποτε ετοιμότητα για «ισότιμες και δίκαιες διαπραγματεύσεις», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράγκτσι, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι μπορεί να διεξαχθούν συνομιλίες.

Μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούνιο, την οποία ακολούθησαν πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι προσπάθειες για επανάληψη του διαλόγου σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα.

«Η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να ξεκινήσει ξανά τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αρκεί να αντιμετωπιστεί με "αξιοπρέπεια και σεβασμό"», δήλωσε χαρακτησρικά ο Αράγκτσι στον Guardian.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους και το Ισραήλ κατηγορούν την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί το πυρηνικό πρόγραμμά της ως κάλυμμα προσπαθειών ώστε να αποκτήσει την ικανότητα παραγωγής όπλων. Το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό πρόγραμμά του έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη διεξήγαγαν πέντε γύρους έμμεσων συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών, όμως αντιμετώπισαν εμπόδια όπως το θέμα του εγχώριου εμπλουτισμού ουρανίου, που οι ΗΠΑ θέλουν να αποφύγει το Ιράν.

«Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να περιμένουν ότι θα κερδίσουν ό,τι δεν μπόρεσαν [να κερδίσουν] στον πόλεμο μέσω διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Αμπάς Αράγκτσι στη διάρκεια διάσκεψης στην Τεχεράνη υπό τον τίτλο "Το διεθνές δίκαιο υπό επίθεση".

«Το Ιράν θα είναι πάντοτε έτοιμο να εμπλακεί στη διπλωματία, αλλά όχι σε διαπραγματεύσεις που είναι προς υπαγόρευση», πρόσθεσε.

Κατά την ίδια διάσκεψη, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει τους πολεμικούς στόχους της με «διαπραγματεύσεις ως θέαμα».

