ΗΠΑ: Προσπάθησε να απαγάγει μαθήτρια- Τον κατέδωσαν οι ίδιοι οι γονείς του

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι ένας 28χρονος Αμερικανός ο οποίος επιχείρησε να απαγάγει κορίτσι έξω από σχολείο στο Κολοράντο.

Η μαθήτρια είπε στην αστυνομία πως καθόταν στις σκάλες όταν την πλησίασε ένας άνδρας και τη ρώτησε εάν φοιτά εκεί. Στη συνέχεια κάθισε και αυτός στα σκαλιά, δημιουργώντας την ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας.

Όταν η νεαρή άρχισε να κινείται, ο 28χρονος Diego Gettler την άρπαξε και την ακινητοποίησε τυλίγοντας τα χέρια του γύρω από τη μέση της.

Η μαθήτρια ούρλιαξε για βοήθεια και εκείνος τής κάλυψε το στόμα για να τη σταματήσει, όπως αναφέρεται στον αστυνομικό φάκελο.

Πάλεψε για να απελευθερωθεί και στην προσπάθεια της να φύγει, τράβηξε τη μάσκα που φορούσε στο πρόσωπο και αποκαλύφθηκαν τα χαρακτηριστικά του. Αυτό φαίνεται πως τον φόβισε και το έβαλε στα πόδια.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισε η αστυνομία φέρεται να δείχνουν τον Gettler να παρκάρει κοντά στο σχολείο πριν προσπαθήσει να απαγάγει το κορίτσι. Τα πλάνα τον δείχνουν αργότερα να τρέχει πίσω στο αυτοκίνητό του.

Για να μπορέσουν να τον εντοπίσουν, οι Αρχές δημοσίευαν φωτογραφίες του και ζήτησαν τη βοήθεια των πολιτών για την αναγνώρισή του.

*UPDATE* Thornton PD continues to investigate the Att. Child Abduction at STEM Launch. Additional pics of the suspect & the vehicle he left in, an ‘06-‘09 Saturn Aura, gray, with damage to drivers side fender & door that likely prevent the door from opening. 1 of 2 pic.twitter.com/fxuPXCAIr8