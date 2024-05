ΗΠΑ: Εκκενώθηκε φιλοπαλαιστινιακός καταυλισμός σε πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον

Η αστυνομία εκκένωσε νωρίτερα σήμερα τον καταυλισμό φιλοπαλαιστίνιων στο πανεπιστήμιο George Washington στις ΗΠΑ.

Όπως διακρίνεται και σε βίντεο που κάνουν τον γύρω των social mediα, η κατάσταση στο πανεπιστήμιο ήταν τεταμένη ενώ πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Στην ανακοίνωσή της μάλιστα, επισήμανε πως επιχείρησε αρχικά να «εκτονώσει τις εντάσεις» προτού χρειαστεί να επέμβει.

Ωστόσο περίπου στις 04.00 το πρωί τοπική ώρα, οι Αρχές εισέβαλαν στην πανεπιστημιούπολη και έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον των διαδηλωτών, προχωρώντας ταυτόχρονα σε δεκάδες συλλήψεις. Τόσο η δήμαρχος όσο και η αρχηγός της αστυνομίας αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του Κογκρέσου για τη διαχείριση των φοιτητικών κινητοποιήσεων.

Η ακρόασή τους όμως ακυρώθηκε λόγω της εκκένωσης του καταυλισμού, σύμφωνα με τον Τζέιμς Κόμερ, Ρεπουμπλικανό βουλευτή στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το πανεπιστήμιο George Washington, είναι ανάμεσα στα δεκάδες αμερικανικά πανεπιστήμια, στα οποία εδώ και εβδομάδες πραγματοποιούνται διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στη Γάζα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP

