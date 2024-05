Κινητοποιήσεις και στην Ιρλανδία - Φοιτητές έστησαν καταυλισμό στο Τρίνιτι για τον πόλεμο στη Γάζα

Στις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες των φοιτητών που σημειώνονται τις τελευταίες μέρες σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, προστίθεται και το Κολέγιο Τρίνιτι στην Ιρλανδία.

Φοιτητές που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, έστησαν καταυλισμό στο Κολέγιο αναγκάζοντας τη διοίκηση του πανεπιστημίου να περιορίσει την πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη. Παράλληλα έκλεισε και η έκθεση του Βιβλίου του Κελς, ενός από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας, λόγω της τεταμένης κατάστασης.

Protestors have gathered outside Trinity College Dublin demanding the college ‘divest’ from Israel



This follows similar protests from US college campuses



