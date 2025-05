ΗΠΑ: Δυο νεκροί και εννέα τραυματίες σε επίθεση με όπλο στη Φιλαδέλφεια

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα άλλοι, μεταξύ των οποίων τρεις έφηβοι, τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε στο πάρκο Φέρμαουντ, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι χθες το βράδυ, Ημέρα των Πεσόντων, περίπου στις 22:30 (τοπική ώρα) πραγματοποιούνταν μεγάλη συγκέντρωση στο πάρκο Φέρμαουντ όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Όπως εξήγησε ο Κέβιν Μπεθέλ, επιθεωρητής της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας, συνολικά 11 άνθρωποι - ανάμεσά τους και τρεις έφηβοι ηλικίας 15, 16 και 17 ετών - χτυπήθηκαν από σφαίρες.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν, ενώ οι εννέα τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

«Προς το παρόν δεν έχουμε εντοπίσει όπλα», πρόσθεσε ο Μπεθέλ, ενώ εξήγησε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις. «Είναι σοβαρό. Είναι η Ημέρα των Πεσόντων (…) κατανοούμε τη σημασία αυτού του περιστατικού και θα φροντίσουμε να κάνουμε νέα ενημέρωση» αργότερα σήμερα, τόνισε.

