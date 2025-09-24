Ηνωμένο Βασίλειο: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Σύνοδος Εργαζόμενων Μπαμπάδων

Ο Έλιοτ Ρέι, ιδρυτής του δικτύου Parenting Out Loud, οργάνωσε την πρώτη Σύνοδο Εργαζόμενων Μπαμπάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο, προτρέποντας να ξεκινήσει «μια νέα εθνική συζήτηση για τους εργαζόμενους μπαμπάδες».

«Δημιουργούμε μια νέα ιδέα για την αρρενωπότητα. Ένα νέο μοντέλο για το τι σημαίνει να είσαι άντρας και πατέρας», είπε στους εκατοντάδες παρευρισκόμενους στην εκδήλωση της Τρίτης, οι οποίοι ενώθηκαν διαδικτυακά με άλλους 2.000.

«Μπροστά στην αυξημένη ρητορική της άκρας δεξιάς και με κάποιες επιχειρήσεις να περιορίζουν πρωτοβουλίες διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης (D&I) και να απαιτούν από τους εργαζόμενους να επιστρέψουν πλήρως στο γραφείο... οι φωνές μας πρέπει να γίνουν πιο δυνατές», είπε αρχικά ο Ρέι.

Ο ίδιος τόνισε ότι ήρθε η ώρα οι μπαμπάδες να είναι «ανοιχτοί και περήφανοι» για τις γονικές τους ευθύνες, ενθαρρύνοντάς τους να πάρουν όλη τη διαθέσιμη γονική άδεια, να έχουν ανοιχτό πρόγραμμα και να είναι ειλικρινείς όταν πρέπει να χάσουν μια συνάντηση λόγω της παράδοσης ή παραλαβής των παιδιών από το σχολείο.

Facebook Twitter Φωτογραφία από τη σύνοδο/Φωτογραφία: Jill Mead/The Guardian

Κάλεσε άντρες και γυναίκες να συνεργαστούν για να προωθήσουν την ισότητα στην ανατροφή των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστεί η «ποινή μητρότητας», που σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων της Office for National Statistics συμβάλλει στο ότι οι γυναίκες με παιδιά κερδίζουν περίπου το ένα τρίτο λιγότερο ανά εβδομάδα και 20% λιγότερο ανά ώρα σε σχέση με τους άντρες με παιδιά.

Σημειώνοντας ότι οι άντρες αποτελούν περίπου τα τρία τέταρτα των αυτοκτονιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποστήριξε ότι όσοι συμμετέχουν στην ανατροφή των παιδιών είναι επίσης λιγότερο αγχωμένοι και πιο ικανοποιημένοι με τη ζωή τους. «Δεν είναι διαγωνισμός», είπε. «Είναι κερδισμένοι όλοι».

Η σύνοδος ασκεί επιπλέον πίεση στην κυβέρνηση να βελτιώσει την άδεια πατρότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία κατατάχθηκε 40η σε σύγκριση με 43 χώρες διεθνώς σύμφωνα με στοιχεία του Organisation for Economic Cooperation and Development. Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας της Βουλής χαρακτήρισε «απογοητευτική» την αποτυχία της κυβέρνησης να δεσμευτεί για βελτίωση της γονικής αδείας και αποζημίωσης των πατέρων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Μια κυβερνητική ανασκόπηση του συστήματος γονικής άδειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ξεκίνησε τον Ιούλιο, χαρακτηρίστηκε ως «ορόσημο», αλλά οι βουλευτές προειδοποίησαν ότι «η επιφανειακή παρέμβαση σε ένα σπασμένο σύστημα θα αφήσει ανικανοποίητους τους εργαζόμενους γονείς».

Στην εκδήλωση, η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Stella Creasy προειδοποίησε ότι το νομοσχέδιο για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών θα μπορούσε, δίνοντας καλύτερα δικαιώματα μητρότητας στις γυναίκες, να προκαλέσει προσωρινά περισσότερη διάκριση λόγω μητρότητας. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εξίσωση της γονικής άδειας, είπε: «Η αλλαγή του νόμου για τα γονικά δικαιώματα ώστε κάθε γονέας να μπορεί να είναι παρών αφορά το να αντιμετωπίζεται κάθε γονέας με ίσο τρόπο».

Η σύνοδος αποτελεί σημείο αναφοράς σε μια χρονιά όπου όλο και περισσότεροι άντρες ενώνονται με τις γυναίκες για να ζητήσουν καλύτερη άδεια πατρότητας, με στόχο την καταπολέμηση της εδραιωμένης ανισότητας. Τον Ιούνιο, εκατοντάδες μπαμπάδες βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας καλύτερη άδεια πατρότητας στην πρώτη «Απεργία Μπαμπάδων» στο Λονδίνο και το Εδιμβούργο.

Η νέα ομάδα The Dad Shift, που οργάνωσε την πορεία, έχει επίσης κινητοποιήσει μια ομάδα κυρίως ανδρών βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, οι οποίοι ασκούν εσωτερική πίεση στην κυβέρνηση.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται να στηρίξει τους γονείς στην ισορροπία εργασίας και οικογένειας και ότι η πατρότητα θα είναι δικαίωμα από την πρώτη μέρα μέσω του νομοσχεδίου για τα εργασιακά δικαιώματα. «Ξέρουμε ότι το σύστημα γονικής άδειας χρειάζεται βελτίωση και πραγματοποιούμε ανασκόπηση ώστε να υποστηρίζει καλύτερα τις εργαζόμενες οικογένειες», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Guardian