Ινδία: Τουλάχιστον 73 νεκροί από κατολισθήσεις - Εκατοντάδες παραμένουν παγιδευμένοι

Τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον 73 νεκροί, δεκάδες τραυματισμένοι και εκατοντάδες εγκλωβισμένοι, είναι ο απολογισμός από τις κατολισθήσεις που έπληξαν την πολιτεία Κεράλα της Ινδίας.

Σε βίντεο που μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης ή ανήρτησαν πολίτες στα social media, αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής από τις κατολισθήσεις, ενώ τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δυσχεραίνει κατάρρευση γέφυρας στην περιοχή. Η υπουργός Υγείας Βίνα Τζορτζ, κάνει λόγο για τουλάχιστον 70 νεκρούς, ενώ η εφημερίδα «Indian Express» ανέφερε πως υπάρχουν φόβοι πως άνθρωποι παρασύρθηκαν στον ποταμό Τσαλιγιάρ.

Στην περιοχή αναμένεται να συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως ανέφεραν οι μετεωρολόγοι. Ο στρατός ανέπτυξε πάνω από 200 μέλη του για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και αρωγής, ανάμεσά τους μέλη του Μηχανικού για να στήσουν προσωρινή γέφυρα, καθώς σημαντική για την περιοχή γέφυρα καταστράφηκε. «Εκατοντάδες άνθρωποι πιθανόν παγιδεύτηκαν», αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις.

❗Eight Killed, Hundreds Trapped By Massive Landslides In Kerala



Torrential rains led to the disastrous events in Wayanad district, early Tuesday, with rescue efforts hampered by damaged roads and bridges.



Helicopters are being used to ferry emergency crews into the hilly area,… pic.twitter.com/FZTlLoQOrU — RT_India (@RT_India_news) July 30, 2024

At least 24 people have died, and hundreds are feared trapped after three landslides hit the Wayanad district, Kerala, India 🇮🇳



▪︎ 30 July 2024 ▪︎#India #WayanadLandslide #Landslide #landslides #Wayanad pic.twitter.com/o5ElOveios — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) July 30, 2024

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, αναφέρει πως «σκέφτεται» τους πολίτες που έχασαν οικείους τους και «προσεύχεται» για αυτούς που τραυματίστηκαν. Διαβεβαίωσε μάλιστα πολιτειακό πρωθυπουργό στην Κεράλα, πως θα διατεθεί «κάθε δυνατή βοήθεια» από πλευράς ομοσπονδιακού κράτους.

📷 #InPics | 8 Dead, Hundreds Trapped After Wayanad Landslides, PM Dials Chief Minister https://t.co/5fNIuj2rmo



📷: PTI pic.twitter.com/L3Hr663QdX — NDTV (@ndtv) July 30, 2024

In India, monsoon rains have triggered landslides in Shimla, Himachal Pradesh. Rescue operations are underway, and storms are forecast to continue for the next few days.pic.twitter.com/yqJPyPF8ta — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 28, 2024

Ο μουσώνας που εκδηλώνεται τη νότια Ασία από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο προσφέρει ανάσα, εν μέσω καλοκαιρινής ζέστης, και οι βροχές που φέρνει χαρακτηρίζονται απαραίτητες για να αναπληρώνονται τα αποθέματα νερού, όμως συχνά προκαλεί επίσης πλημμύρες και κατολισθήσεις, με εκτεταμένες ζημιές και βαρείς απολογισμούς θυμάτων. Ωστόσο, η ένταση του φαινομένου κλιμακώθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια, κάτι που ειδικοί αποδίδουν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.



Τα φράγματα, η αποψίλωση των δασών και διάφορα αναπτυξιακά έργα, εξάλλου, θεωρούνται επίσης παράγοντες που χειροτερεύουν την κατάσταση κι αυξάνουν τον απολογισμό των θυμάτων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / AFP / Reuters