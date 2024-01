Ίλον Μασκ: Δικαστής ακύρωσε την αμοιβή του ύψους 56 δισ.$ από την Tesla

Υπέρογκη κρίθηκε από δικαστήριο η αμοιβή του Ίλον Μασκ από την Tesla, ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Χθες Τρίτη δικαστήριο του Ντέλαγουερ δικαίωσε μέτοχο της Tesla που προσέφυγε στη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας ως υπερβολική την αμοιβή του Ίλον Μασκ.

Ο δικαστής έκρινε ότι ήταν ακατάλληλη η αμοιβή που όρισε το διοικητικό συμβούλιο της Tesla. Αν δεν ασκηθεί κάποια έφεση- ή δεν αλλάξει κάτι μετά από μια τέτοια κίνηση- η εταιρεία θα πρέπει να ορίσει νέα αμοιβή για τον δισεκατομμυριούχο.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε 5 χρόνια πριν όταν ο Ρίτσαρντ Τορνέτα- μέτοχος της Tesla- κατηγόρησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ότι επηρέασε ανάρμοστα υπαγορεύοντας τις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του πακέτου της αμοιβής του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν ενήργησε ανεξάρτητα.

Η αμοιβή του Ίλον Μασκ από την Tesla είναι σύμφωνα με το Guardian, μια από τις μεγαλύτερες στον χώρο των επιχειρήσεων.

Από την μεριά του ο Ίλον Μασκ κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η αμοιβή που λαμβάνει θα χρησιμοποιηθεί στην χρηματοδότηση διαπλανητικών ταξιδιών. «Είναι ένας τρόπος να πάει η ανθρωπότητα στον Άρη», κατέθεσε. «Έτσι η Tesla, μπορεί να βοηθήσει πιθανόν στο να επιτευχθεί αυτό».

Όσον αφορά την Tesla, τα διευθυντικά στελέχη υποστήριξαν ότι το μέγεθος της αμοιβής καθορίστηκε τόσο ψηλά ώστε η εταιρεία να εξασφαλίσει ότι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες θα εξακολουθήσει να αφιερώνει την προσοχή του στην εταιρεία.

Μετά την απόφαση ο Ίλον Μασκ σχολίασε, «ποτέ μην συστήσετε εταιρεία στην πολιτεία του Ντέλαγουερ».

