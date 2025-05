Ιαπωνία: Οδηγός επιτέθηκε σε μαθητές δημοτικού με το αυτοκίνητό του

Η αστυνομία της πόλης Οσάκα στην Ιαπωνία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας, μετά από επίθεση με αυτοκίνητο σε επτά μαθητές δημοτικού, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα παιδιά επέστρεφαν στο σπίτι από το σχολείο όταν, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK, ο οδηγός φαίνεται να έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω τους σε έναν ήσυχο, κατοικημένο δρόμο, γύρω στις 1:30 μ.μ. τοπική ώρα (05:30 BST).

Ένα επτάχρονο κορίτσι υπέστη κάταγμα στο σαγόνι, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά – αγόρια και κορίτσια ηλικίας επτά ή οκτώ ετών – φέρουν ελαφρότερα τραύματα. Όλα τους είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Ιαπωνία: «Είχα απλώς σιχαθεί τα πάντα»

Ο ύποπτος, 28χρονος Γιούκι Γιαζάβα από την πόλη Χιγκασιμουραγιάμα στην Ιαπωνία, συνελήφθη επί τόπου από την αστυνομία. Δεν είναι ακόμη σαφές τι τον οδήγησε στην Οσάκα. Σύμφωνα με το NHK, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς: «Είχα απλώς σιχαθεί τα πάντα, γι’ αυτό αποφάσισα να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου πάνω στους μαθητές του δημοτικού για να τους σκοτώσω».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δάσκαλοι του σχολείου έσπευσαν να τον απομακρύνουν από το όχημα, όπου παρέμενε μετά την πρόσκρουση στα παιδιά.

Ιαπωνία: «Συνέχισε να κινείται μετά τη σύγκρουση»

Μια μητέρα, περίπου 20 ετών, που είχε πάει να παραλάβει τον γιο της και ήταν παρούσα στο περιστατικό, περιέγραψε στο NHK την τρομακτική σκηνή:

«Το αυτοκίνητο οδηγούσε ακανόνιστα και φαίνεται ότι συνέχισε να κινείται ακόμα και αφού χτύπησε τα παιδιά. Ο γιος μου ήταν πολύ σοκαρισμένος και έκλαιγε όλη την ώρα. Μόλις ξεκίνησε το δημοτικό τον περασμένο μήνα και μετά συνέβη κάτι τέτοιο. Είναι τρομακτικό. Είδα τον άντρα που οδηγούσε. Ήταν πολύ ήσυχος και φαινόταν να είναι ζαλισμένος».

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως το όχημα, αφού χτύπησε τα παιδιά, έκανε όπισθεν και τα ξαναχτύπησε.

Ένα λευκό SUV, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον ύποπτο, εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές της Ιαπωνίας στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από Guardian