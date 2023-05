Drone στο Κρεμλίνο: Πραγματική επίθεση κατά Πούτιν ή «στημένο» επεισόδιο;

Απόπειρα δολοφονίας του Βλάντιμιρ Πούτιν με επίθεση από drone στο Κρεμλίνο, το βράδυ της Τρίτης, κατήγγειλε η Μόσχα, κατηγορώντας τον Κίεβο.

Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση του drone, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λέει πως «δεν εξαπολύουμε επίθεση στον Πούτιν ή στη Μόσχα».

Βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει πυκνούς καπνούς πάνω από το Κρεμλίνο. Μετά από αυτό, η ρωσική προεδρία ανακοίνωσε ουκρανική επίθεση με δύο drones κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που διατηρεί κατοικία στο σύμπλεγμα του Κρεμλίνου.

Στο παρελθόν, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντός της Ρωσίας και της Κριμαίας, αν και συνήθως δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτές, σύμφωνα με τον Guardian. Ένα χτύπημα στην καρδιά του Κρεμλίνου θα ήταν το πιο τολμηρό μέχρι σήμερα.

«Αν υποθέσουμε ότι επρόκειτο για μια ουκρανική επίθεση, θεωρήστε το ως μια επίδειξη ικανότητας και μια δήλωση πρόθεσης: «μην νομίζετε ότι η Μόσχα είναι ασφαλής», έγραψε στο Twitter ο ειδικός και αναλυτής ασφαλείας της Ρωσίας Μαρκ Γκαλεότι.

Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν , Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο τη στιγμή της επίθεσης. Ο Γκαλεότι συμπλήρωσε ότι «ο Πούτιν σπάνια πηγαίνει στο Κρεμλίνο, πόσο μάλλον μένει εκεί μια νύχτα».

Ο Μικ Μαλρόι, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και αξιωματικός της CIA, είπε στο BBC ότι η Ουκρανία παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του Πούτιν, επομένως ήταν πιθανό να γνώριζαν ότι δεν ήταν στο Κρεμλίνο εκείνη τη στιγμή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι οτιδήποτε προέρχεται από το Κρεμλίνο πρέπει να λαμβάνεται με πολύ μεγάλη προσοχή.

