Η συγκλονιστική μαρτυρία Ισραηλινής ομήρου: Ήμουν αλυσοδεμένη - Με βίασε τρομοκράτης της Χαμάς

Μια Ισραηλινή όμηρος που βιάστηκε και βασανίστηκε βάναυσα στα χέρια των απαγωγέων της, μελών της οργάνωσης Χαμάς, ανακάλεσε στον ΟΗΕ τη φριχτή δοκιμασία της, και ζήτησε την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα.

Η Ισραηλινή δικηγόρος Αμίτ Σουσάνα βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια στο σπίτι της στο κιμπούτς Κφαρ Αζά το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023. Αφού άκουσε τις σειρήνες να προειδοποιούν για επιθέσεις με ρουκέτες στις 7 Οκτωβρίου, είπε, βρήκε καταφύγιο στην κρεβατοκάμαρά της, που ήταν επίσης ενισχυμένο safe-room. Από την κρεβατοκάμαρά της, η Σουσάνα άκουγε καθώς οι πυροβολισμοί των δραστών της Χαμάς πλησίαζαν.

Λίγες στιγμές αργότερα, «άκουσα μια έκρηξη, μια τεράστια έκρηξη», είπε. «Και ένα δευτερόλεπτο μετά από αυτό, κάποιος άνοιξε την πόρτα της ντουλάπας». Σύρθηκε από την ντουλάπα, είπε, είδε περίπου 10 άνδρες να ψάχνουν τα υπάρχοντά της, οπλισμένοι με τουφέκια, έναν εκτοξευτήρα χειροβομβίδων και ένα μαχαίρι. Οι ένοπλοι της Χαμάς εν τέλει την απήγαγαν. Οι ισραηλινές κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν πόσο άγρια αντιστάθηκε, με κλωτσιές και γροθιές, μέχρι που μια ομάδα τρομοκρατών αναγκάστηκε να τη μεταφέρει σηκωτή πέρα από τα σύνορα, στη Γάζα.

Απελευθερώθηκε περίπου 55 ημέρες αργότερα μαζί με αρκετούς άλλους ομήρους.

The moment Israeli hostages Amit Sousana (40) and Mia Schem (21) were released from 55 days in Hamas captivity.



This time the release was in broad daylight, obviously with the jeering crowds, and in the center of Gaza City, north of the Gaza Strip. pic.twitter.com/hcHEPZRzMl