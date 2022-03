Η Ρωσία απαγόρευσε στον Μπάιντεν την είσοδο στη χώρα- Στις Βρυξέλλες ο Αμερικανός, για τις συνόδους ΝΑΤΟ και ΕΕ

Με απαγόρευση της εισόδου στη Ρωσία για τον Τζο Μπάιντεν και πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους «απάντησε» η Μόσχα στις σαρωτικές κυρώσεις σε βάρος της, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε αυτή τη λίστα της Ρωσίας μπήκαν οι Αμερικανοί υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών Λόιντ Όστιν και Άντονι Μπλίνκεν, ο επικεφαλής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν και η πρώην υπουργός Εξωτερικών και υποψήφια στις προεδρικές εκλογές Χίλαρι Κλίντον.

Επίσης, στη ρωσική λίστα εντάχθηκαν ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ΗΠΑ Μαρκ Μάιλι, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι, ο γιος του Αμερικανού προέδρου, Χάντερ Μπάιντεν, αλλά και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Οι κυρώσεις αυτές είναι συνέπεια της «εξαιρετικά ρωσοφοβικής πολιτικής που ακολουθεί η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι σύντομα θα ανακοινώσει επιπλέον μέτρα σε βάρος κι άλλων Αμερικανών αξιωματούχων, στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, βουλευτών, επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων των ΜΜΕ.

Τα μέτρα αυτά κατά κύριο λόγο έχουν συμβολική σημασία, καθώς το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι διατηρεί τις επίσημες σχέσεις και αν χρειαστεί θα διασφαλίσει ότι θα μπορούν να γίνουν υψηλού επιπέδου επαφές με τα άτομα που είναι στη λίστα.

Ταξίδι Μπάιντεν στις Βρυξέλλες

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες αυτό τον μήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μετάσχει στην έκτακτη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Μπάιντεν θα συζητήσει τις «εν εξελίξει προσπάθειες αποτροπής και άμυνας ως απάντηση στην απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία», ανακοίνωσε η Τζεν Ψάκι.

Στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής θα συζητηθούν «οι κοινές ανησυχίες μας για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των διατλαντικών προσπαθειών για να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνους που πλήττονται από τη βία και άλλες προκλήσεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση», ανέφερε ακόμη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η διατλαντική μας δράση είναι πιο σημαντική από ποτέ», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ανακοινώνοντας την συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου στη Σύνοδο της ΕΕ.

In these testing times our transatlantic action is more important than ever. @POTUS will join EU leaders Thursday 24 March to discuss support for #Ukraine and its people, strengthening transatlantic cooperation in responding to Russia’s aggression against Ukraine @ZelenskyyUa

«Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας με τον Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες στις 24 Μαρτίου, μετά τον πολύ στενό συντονισμό μας για την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες», έγραψε σε ανάρτηση η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η διατλαντική ενότητα και ο συντονισμός παραμένουν κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της πίεσης στο Κρεμλίνο, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο αδικαιολόγητος πόλεμος», συμπλήρωσε.

Glad to continue discussions with @POTUS Biden during his visit to Brussels on 24 March, after our very close coordination on #Ukraine in the past weeks.

⁰Transatlantic unity and coordination remain crucial for ramping up pressure on the Kremlin to stop this unjustified war.