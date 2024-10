Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά τη χημειοθεραπεία

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το τέλος της χημειοθεραπείας της, αιφνιδιάζοντας τα βρετανικά μέσα, μιας και δεν είχε προηγηθεί κάποια ενημέρωση από το Παλάτι.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, συνόδευσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε μια επίσκεψη στο Σάουθπορτ, στο πλαίσιο μιας συνάντησης με τις οικογένειες που θρηνούν τρία παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους, τον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης με μαχαίρι.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη δημόσια υποχρέωση της Κέιτ Μίντλετον, από τότε που ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της. Βασιλικές πηγές λένε ότι η Κέιτ Μίντλετον αποφάσισε να συνοδεύσει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ για «να δείξει την υποστήριξη, την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια της στην τοπική κοινότητα», μεταφέρει το BBC. Το ζευγάρι μίλησε στους διασώστες έκτακτης ανάγκης που βοήθησαν στον τόπο της αιμτηρής επίθεσης, που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Σάουθπορτ.

