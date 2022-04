Η Ολυμπιονίκης Kellie Harrington παντρεύτηκε την σύντροφό της: «Σε έναν κόσμο όπου μπορείς να είσαι τα πάντα, απλά να είσαι ο εαυτός σου».

Η ολυμπιονίκης πυγμάχος Kellie Harrington παντρεύτηκε την επί χρόνια σύντροφό της και είχαν για συνοδούς τα τρία σκυλιά τους.

Η 32χρονη Ιρλανδή πυγμάχος παντρεύτηκε την Παρασκευή τη Mandy Loughlin, με την οποία είναι μαζί από το 2009. To ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω του αθλήματος.

Η πυγμάχος ανάρτησε και φωτογραφία με τη σύντροφό της ντυμένες και οι δύο με ολόλευκα νυφικά και έγραψε «Σε έναν κόσμο όπου μπορείς να είσαι τα πάντα, απλά να είσαι ο εαυτός σου».

Η ίδια τον Ιανουάριο είχε μοιραστεί τις σκέψεις της για τη διοργάνωση του γάμου τους. «Η διοργάνωση για έναν γάμο που απέχει τρεις μήνες προκαλεί σίγουρα ΑΓΧΟΣ. Ούτε χώρος, ούτε ρούχα. Χωρίς να ξέρεις ποιον να καλέσεις.

»Όταν οι άνθρωποι έλεγαν ότι η διοργάνωση ενός γάμου είναι αγχωτικός, ποτέ δεν το πίστευα μέχρι τώρα!» είχε γράψει σε ανάρτησή της.

Η Kellie Harrington έγινε η τρίτη Ιρλανδή που κέρδισε ποτέ χρυσό μετάλλιο, όταν επικράτησε της Βραζιλιάνας Beatriz Ferreira στον τελικό των μεσαίων βαρών στις γυναίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του περασμένου έτους στο Τόκιο.

Το δικό της μετάλλιο ήταν ένα από τα 32 συνολικά που κέρδισαν στους αγώνες αθλητές της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

