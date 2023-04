Η Κιμ Καρντάσιαν ξανά με Balenciaga μετά το σκάνδαλο με την παιδική καμπάνια και τα BDSM λούτρινα

Η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως επέστρεψε στα ρούχα Balenciaga μετά από το δημόσιο «διάλειμμα» - και οι φανς της μάλλον δεν θα χαρούν ιδιαίτερα.

Η 42χρονη σταρ που έχει εμφανιστεί πολλές φορές με Balenciaga και περπάτησε ακόμη και στο σόου του οίκου στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2022, επέλεξε να σταματήσει να φορά τα ρούχα του brand μετά το τεράστιο σκάνδαλο στα τέλη του περασμένου έτους, όταν μια διαφημιστική καμπάνια που απεικόνιζε παιδιά με λούτρινα και BDSM αμφίεση προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις.

I thought people were trolling, but nope. It’s real. Maybe this is why Balenciaga left Twitter. They don’t want to be held accountable. Yes, these are children holding teddy bears dressed in bondage outfits. pic.twitter.com/zBlACUiZjo

Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, πολλοί φανς απαίτησαν από την Κιμ Καρντάσιαν να πάρει θέση στη διαμάχη, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε μια σειρά από tweets στις 27 Νοεμβρίου 2022 αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Ως μητέρα τεσσάρων παιδιών, έχω συγκλονιστεί από τις ενοχλητικές εικόνες. Η ασφάλεια των παιδιών πρέπει να τυγχάνει τεράστιου σεβασμού και κάθε προσπάθεια κανονικοποίησης της παιδικής κακοποίησης οποιουδήποτε είδους δεν πρέπει να έχει θέση στην κοινωνία μας - τελεία και παύλα», έγραψε.

«Εκτιμώ την αφαίρεση των διαφημίσεων και τη συγγνώμη του οίκου Balenciaga. Μιλώντας μαζί τους, πιστεύω ότι κατανοούν τη σοβαρότητα του θέματος και θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί ποτέ... Όσον αφορά το μέλλον μου με την Balenciaga, αυτή τη στιγμή επαναξιολογώ τη σχέση μου με το brand, βασιζόμενη στην προθυμία τους να αναλάβουν ευθύνη για κάτι που δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ - & στις δράσεις τους που περιμένω να δω για την προστασία των παιδιών».

I have been quiet for the past few days, not because I haven’t been disgusted and outraged by the recent Balenciaga campaigns, but because I wanted an opportunity to speak to their team to understand for myself how this could have happened.