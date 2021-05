Η Κέιτ Μίντλετον έκανε την πρώτη δόση εμβολίου κατά της Covid-19 και ευχαρίστησε όσους εμπλέκονται στο πρόγραμμα ανοσοποίησης.

Η 39χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ έκανε το εμβόλιο στο Μουσείο Επιστημών, δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο σε κοντινή απόσταση από το παλάτι του Κένσιγκτον, όπου διαμένει, στο δυτικό Λονδίνο.

«Χθες, έκανα την πρώτη δόση μου του εμβολίου κατά της Covid-19 στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου», έγραψε στον λογαριασμό στο Twitter, συνοδεύοντας το μήνυμα με μια φωτογραφία της να εμβολιάζεται.

«Είμαι υπερβολικά ευγνώμων σε όποιον διαδραματίζει κάποιον ρόλο στην εκστρατεία, σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε», πρόσθεσε η δούκισσα του Κέμπριτζ.

