Η ιρακινή κυβέρνηση σχεδιάζει να ποινικοποιήσει την ομοφυλοφιλία, όπως επιβεβαιώνει και μέλος της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αναφορές, στις 8 Ιουλίου συγκλήθηκε η νομική επιτροπή της ιρακινής κυβέρνησης για να ετοιμάσει προτάσεις που στοχοποιούν την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Σε συνέντευξη με το Ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων, ο βουλευτής του κυβερνητικού συνασπισμού Aref al-Hamami, επιβεβαίωσε την είδηση.

«Συμφωνήθηκε μεταξύ των μελών του κοινοβουλίου να συγκεντρωθούν υπογραφές μετά την επανέναρξη των συνεδριάσεων για την νομοθέτηση της απαγόρευσης της ομοφυλοφιλίας στο Ιράκ» είπε, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Middle East Eye.

«Η νομοθεσία ενός τέτοιου νόμου θα ενισχυθεί με νομικές διατάξεις που αποτρέπουν την ομοφυλοφιλία και τις διαστροφές που συνδέονται με αυτήν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σέ δήλωσή του στο Gay Times, ο Amir Ashour, επικεφαλής της ομάδας για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στη χώρα, IraQueer, μίλησε για τις σοβαρές επιπλοκές που θα δημιουργήσει η ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας.

«Η ιρακινή κυβέρνηση χρησιμοποιεί το μίσος της για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ για να αποπροσανατολίσει το κοινό από την αποτυχημένη απόπειρά τους να σχηματίσουν κυβέρνηση, να παράσχουν βασικές υπηρεσίες και να φέρουν προς των ευθυνών τους τους δράστες που είναι υπεύθυνοι για διάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε.

»Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ασκήσει πίεση άμεσα στο Ιράκ. Διακυβεύονται οι ζωές των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και το μέλλον του κινήματος των queer ατόμων».

Αν και η ομοφυλοφιλία είναι προς το παρόν νόμιμη στη χώρα, τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας υπόκεινται για χρόνια βάναυση αντιμετώπιση, με βασανιστήρια, απαγωγές, επιθέσεις ακόμα και θάνατο από τις οικογένειες τους ή από συντηρητικές ομάδες.

Οι αρχές επίσης έχουν χρησιμοποιήσει ασαφείς πολιτικές εντός του συστήματος του ποινικού κώδικα της χώρας για να στοχεύσουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 11 άτομα της κοινότητας συνελήφθησαν τον Ιούνιο του 2021 βάσει του άρθρου 401 του ποινικού κώδικα – το οποίο ποινικοποιεί τη «δημόσια απρέπεια».

Το παρατηρητήριο αποκάλυψε ακόμα ότι οι περιπτώσεις αυτές παρέμειναν ανοιχτές μέχρι και τον Μάρτιο του 2022.

