Η Χαμάς απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ - «Οι όμηροι θα επιστρέψουν στους συγγενείς τους τυλιγμένοι σε σάβανα»

Η Χαμάς προχώρησε σε νέες απειλές, διαμηνύοντας στο Ισραήλ πώς αν συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, οι όμηροι «θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους σαβανωμένοι».

Ο Άμπου Ουμπάινταν, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ανέφερε ότι η οργάνωση έδωσε νέες οδηγίες στους φύλακες για το πώς να χειριστούν τους ομήρους εάν οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάσουν στα σημεία όπου βρίσκονται, στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι νέες οδηγίες δόθηκαν στους φρουρούς των ομήρων μετά την επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων από τις ισραηλινές δυνάμεις, τον Ιούνιο. Σε εκείνη την επιχείρηση ο στρατός απελευθέρωσε τους ομήρους εξαπολύοντας μια επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.

«Η επιμονή του Νετανιάχου να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους μέσω στρατιωτικών πιέσεων, αντί να επισφραγίσει μια συμφωνία, σημαίνει ότι θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους σαβανωμένοι. Οι οικογένειες πρέπει να επιλέξουν αν τους θέλουν νεκρούς ή ζωντανούς», είπε ο εκπρόσωπος.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται την ώρα που οι πολίτες του Ισραήλ και η διεθνής κοινότητα «βράζει» από οργή, μετά τον εντοπισμό έξι νεκρών Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα. Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου του Ισραήλ, του Histadrut, κάλεσε χθες σε γενική απεργία σήμερα, με σκοπό να αναγκάσουν την κυβέρνηση να οριστικοποιήσει μια συμφωνία με τους παραπάνω στόχους, εν μέσω ενός κλίματος αυξανόμενης οργής κατά του Νετανιάχου εντός της χώρας για την επιμονή σε απαιτήσεις που εμποδίζουν μια συμφωνία με την Χαμάς.



Η απεργία σταμάτησε με δικαστική απόφαση σήμερα το απόγευμα, αν και το φόρουμ υποστήριξης οικογενειών των ομήρων ενθάρρυνε το κοινό να συνεχίσει τις διαδηλώσεις. Ωστόσο τόσο εχθές όσο και σήμερα, το Τελ Αβίβ είχε κατακλυστεί από διαδηλωτές.

