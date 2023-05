Η Goldman Sachs θα καταβάλει 215 εκατ. δολάρια σε εργαζόμενες για σεξιστικές διακρίσεις

H αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για σεξιστικές διακρίσεις και παρενόχληση.

Αναλυτικότερα, η τράπεζα Goldman Sachs θα καταβάλει 215 εκατ. δολάρια σε 3.000 πρώην και νυν εργαζόμενες για να τεθεί στο αρχείο ομαδική αγωγή εναντίον της, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ.

Η συμφωνία αφορά περί τις 2.800 υπαλλήλους σε θέσεις εταίρων και αντιπροέδρων, στην Νέα Υόρκη, από τον Ιούλιο 2002 μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2023, και αλλού στις ΗΠΑ, από τον Σεπτέμβριο 2004 μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2023, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που δημοσίευσε η Goldman Sachs μαζί με τους συνηγόρους των εναγουσών.

Η δίκη κατά της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας για την εκδίκαση της ομαδικής αγωγής είχε ορισθεί για τις 5 Ιουνίου. Η αρχική αγωγή κατά της Goldman Sachs είχε κατατεθεί το 2010.

Goldman Sachs Pays $215 Million to Settle Sex Discrimination Claims. Bill Singer renews call to remove all sitting FINRA Governors. When will FINRA deem discrimination/harassment "conduct inconsistent with just and equitable principles of trade"?https://t.co/4DtTJ7Xkfz