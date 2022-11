Ποιοι σελέμπριτι αποχώρησαν μετά την εξαγορά του Twitter από τον Μασκ

Η εποχή Έλον Μασκ στο Twitter δεν έχει ενθουσιάσει πολλούς σελέμπριτι, που εγκαταλείπουν την πλατφόρμα πριν ο δισεκατομμυριούχος αλλάξει το μέσο.

Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η εξαγορά του μέσου έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων και από την πρώτη στιγμή, ο μεγιστάνας φάνηκε έτοιμος ν' αλλάξει τους κανόνες. Χαρακτηριστικό πως απέλυσε μεγαλοστελέχη και επέβαλε μηνιαία χρέωση 8 δολαρίων σε όσους θέλουν να κρατήσουν την πιστοποίηση του προφίλ τους.

Δεν πέρασαν πολλές μέρες μετά την αγορά και διασημότητες ανακοίνωσαν πως αποχωρούν από την πλατφόρμα.

«Δεν θα μείνω για οτιδήποτε έχει σχεδιάσει ο Έλον. Αντίο» έγραψε η δημιουργός του "Grey’s Anatomy", Σόντα Ράιμς, ανακοινώνοντας πως κλείνει τον λογαριασμό της.

Η βραβευμένη με Γκράμι τραγουδίστρια Σάρα Μπαρέγιες, απενεργοποίησε επίσης το προφίλ της. «Μάλιστα. Είχε πλάκα Twitter. Φεύγω. Θα σας δω στις άλλες πλατφόρμες. Συγγνώμη, αυτή απλώς δεν είναι για μένα».

«Έχω σοκαριστεί και απεχθάνομαι κάποια από τα δείγματα "ελεύθερης έκφρασης" (σ.σ. ο Μασκ το έχει ορίσει ως προτεραιότητά του) που είδα στην πλατφόρμα μετά την αγορά» έγραψε, με τη σειρά της η Τόνι Μπράξτον. «Η ρητορική μίσους υπό το πέπλο της "ελευθερίας του λόγου" είναι απαράδεκτη, άρα επιλέγω να μείνω εκτός Twitter καθώς δεν είναι πλέον ασφαλές».

