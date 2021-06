Στόχος έντονης κριτικής έγινε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι για τον τρόπο που κρατούσε το μωρό της, σε μια σειρά φωτογραφιών, που δημοσίευσε στο Instagram.

Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες στις οποίες κρατά το 4 μηνών μωρό της, Sylvester Apollo, ενώ φορούν και ασορτί μαγιό, αλλά ο τρόπος που κρατά το παιδί στην αγκαλιά της φαίνεται πως δυσαρέστησε πολλούς.

«Απόγευμα γενεθλίων με τον πιο ονειρεμένο σύντροφο διακοπών», έγραψε στη λεζάντα.

Η ανάρτηση έγινε πολύ γρήγορα viral, με πολλούς σχολιάζουν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο κρατά το παιδί, ανάμεσά τους και ο Πιρς Μόργκαν.

«Δεν κρατάνε έτσι ένα μωρό, Έμιλι και οι εκατομμύρια followers σου δεν πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν το ίδιο. Με χαρά να σου δώσω μερικές συμβουλές, αν τις χρειάζεσαι», σημείωσε ο Βρετανός δημοσιογράφος, που είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών.

That’s not how you hold a baby @emrata - and your millions of followers shouldn’t be encouraged to do the same. Happy to give you some tips if you need them. pic.twitter.com/IcduCA4tMQ — Piers Morgan (@piersmorgan) June 7, 2021

Παρόμοια σχόλια έκαναν και πολλοί άλλοι χρήστες του Twitter, που κατακεραύνωσαν το μοντέλο για την πόζα, γράφοντας ότι μάλλον ξέχασε πως κρατάει ένα μωρό και όχι ένα τσαντάκι.

«Αξεσουάρ... οπότε το σώμα της να είναι στο επίκεντρο της προσοχής», έγραψε κάποιος χρήστης. «Τέρμα το κλασσικό σκυλάκι στην κουβέρτα του. Το νέο αξεσουάρ στις φωτογραφίες των influencers είναι ένα μωρό ντυμένο εννοείται στα ίδια χρώματα», σημείωσε άλλος.

Another person said “Why does Emily Ratajkowski hold living things including a baby like she’s holding extra shopping items under her arm.” pic.twitter.com/DIUecT1X8h — Def Noodles (@defnoodles) June 7, 2021

Same energy between Emily Ratajkowski and Jake Gyllenhaal pic.twitter.com/IkloBiBaVk — Jordy Courts (@JordanC_26) June 8, 2021

u know the anxiety you feel when you see little kids manhandling their pets? yea that’s how i feel about emily ratajkowski holding living things pic.twitter.com/XYDVqoqKMb — °°° (@friedgoId) June 6, 2021

Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το 30χρονο σουπερμόντελ προκαλεί αντιδράσεις με τις απόψεις της περί μητρότητας.

Το 2020, όταν ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσω Vogue, είχε δηλώσει ότι «δεν θα μάθει το φύλο του μωρού μέχρι το παιδί να γίνει 18 ετών και να μας ενημερώσει τότε», τονίζοντας πως με τον άντρα της έχουν εστιάσει στο «ποιος -αντί για τι- μεγαλώνει μες στην κοιλιά μου».

Τον περασμένο Μάρτιο, ωστόσο, δημοσίευσε μια φωτογραφία της να θηλάζει το μωρό, γράφοντας «όμορφο αγόρι».

«Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά το μωρό σου δεν ήταν ουδετέρου φύλου;», σχολίασε κάποιος χρήστης, αν και οι περισσότεροι έσπευσαν να την υπερασπιστούν, γράφοντας: «Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει! Είναι δικό της μωρό».