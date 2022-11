Η Αυστραλία ακύρωσε δεκάδες χιλιάδες πρόστιμα για τον κορωνοϊό ως «ασαφή»

Πάνω από 33.000 πρόστιμα για τον κορωνοϊό θα αποσυρθούν ή θα αποζημιωθούν στην πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, αφού δικαστήριο τα έκρινε άκυρα.

Μια αυστραλιανή ομάδα νομικής υπεράσπισης αμφισβήτησε τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν στην περίοδο της πανδημίας με την αιτιολογία ότι ήταν «πολύ ασαφή».

Τα πρόστιμα «μη συμμόρφωσης» είχαν βεβαιωθεί για μια σειρά υποτιθέμενων παραβάσεων - από τη χρήση αυτοκινήτου μέχρι τη συμμετοχή σε δημόσιες συγκεντρώσεις και κυμαίνονταν από 1.000 δολάρια Αυστραλίας (650 ευρώ) μέχρι 3.000 δολάρια Αυστραλίας (1.950 ευρώ).

Τελικά, δικηγόροι της κυβέρνησης παραδέχθηκαν ότι τα πρόστιμα δεν πληρούσαν τις νομικές απαιτήσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Λίγο μετά την έκδοση της απόφασης, η αρμόδια επιτροπή απέσυρε 31.121 από τα 62.138 πρόστιμα.

Σε ανακοίνωσή της, η Revenue NSW δήλωσε ότι έθεσε ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ωστόσο, ενώ δήλωσε ότι θα αποσύρει τα πρόστιμα «μη συμμόρφωσης», πρόσθεσε ότι η απόφαση «δεν σημαίνει ότι τα αδικήματα δεν διαπράχθηκαν».

Το Νομικό Κέντρο Redfern (RLC), το οποίο άσκησε την προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, χαιρέτισε την απόφαση ως «σημαντική νίκη».

RLC is celebrating a momentous win after the Supreme Court of NSW found that the plaintiff’s COVID-19 fines are invalid. More information regarding the implications of this finding to come. https://t.co/sgrrxpIScU