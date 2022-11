Χερσώνα: Η υποχώρηση των Ρώσων δείχνει ότι έχουν προβλήματα, λέει ο Μπάιντεν- Προσοχή εφιστά ο Ζελένσκι

Η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσώνα δείχνει ότι αντιμετωπίζουν «πραγματικά προβλήματα», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν, αλλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέστησε προσοχή και προειδοποίησε τους Ουκρανούς στρατιώτες ότι μπορεί να επίκειται μάχη για την πόλη.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, διέταξε την Τετάρτη- σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά- να αποσυρθούν τα στρατεύματα από τη δυτική όχθη του Δνείπερου ποταμού ενόψει ουκρανικών επιθέσεων. Ο στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, επικεφαλής των πολεμικών επιχειρήσεων της Ρωσίας, τη χαρακτήρισε «πολύ δύσκολη απόφαση», αλλά παραδέχθηκε ότι η Χερσώνα «δεν μπορεί να εφοδιαστεί και να λειτουργήσει πλήρως».

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι αυτή η εξέλιξη δείχνει την έκταση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Μόσχα. «Είναι απόδειξη του γεγονότος ότι ο ρωσικός στρατός έχει κάποια πραγματικά προβλήματα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφορικά με τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης, συμπλήρωσε: «Το βρίσκω ενδιαφέρον ότι περίμεναν να πάρουν αυτή την απόφαση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ».

Το Κίεβο αντέδρασε επιφυλακτικά, λέγοντας ότι κάποιες ρωσικές δυνάμεις παραμένουν στη Χερσώνα και πως η Μόσχα στέλνει επιπλέον προσωπικό στην περιοχή. Στο νέο μήνυμά του, το βράδυ της Τετάρτης, ο Ζελένσκι ζήτησε αυτοσυγκράτηση παρά τη «μεγάλη χαρά στα Μέσα σήμερα». «Ο εχθρός δεν μας φέρνει δώρα, δεν κάνει χειρονομίες καλής θέλησης. Αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε κάτι», είπε.

«Και όταν πολεμάς, πρέπει να καταλάβετε ότι σε κάθε βήμα υπάρχει πάντα αντίσταση από τον εχθρό, υπάρχουν απώλειες ζωών των ηρώων μας. Για αυτό, κινούμαστε πολύ προσεκτικά, χωρίς συναισθήματα, χωρίς περιττό ρίσκο. Για το συμφέρον της απελευθέρωσης όλης της επικράτειάς μας και προκειμένου οι απώλειες να είναι οι λιγότερες δυνατές», συμπλήρωσε.

«Μέχρι να κυματίσει η ουκρανική σημαία στη Χερσώνα, δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για ρωσική υποχώρηση», δήλωσε στο Reuters ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία θα φύγει από τη Χερσώνα χωρίς μάχη», έγραψε αργότερα στο Twitter.

Actions speak louder than words. We see no signs that Russia is leaving Kherson without a fight. A part of the ru-group is preserved in the city, and additional reserves are charged to the region. 🇺🇦 is liberating territories based on intelligence data, not staged TV statements.