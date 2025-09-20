ΔΙΕΘΝΗ
Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη και διέφυγε με 2.000 ευρώ - Φέρεται να είναι δραπέτης φυλακών

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο

Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη και διέφυγε με 2.000 ευρώ - Φέρεται να είναι δραπέτης φυλακών
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, όταν μια 25χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Μακεδονία», περίπου στις 17:30 ένας άνδρας εισέβαλε στον χώρο όπου βρισκόταν η νεαρή, την τραυμάτισε με το αιχμηρό αντικείμενο και της άρπαξε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δράστης μπορεί να είναι κρατούμενος που είχε δραπετεύσει πρόσφατα από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας.

Η 25χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών.

